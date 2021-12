Indemnité inflation: une arnaque déjà détectée

En Maine-et-Loire, par exemple, plusieurs habitants ont reçu des courriers frauduleux par voie postale (Jacqueline Macou / Pixabay)

Une arnaque à l'indemnité inflation a été déjà été recensée en France. En Maine-et-Loire, des courriers nominatifs ont été envoyés par voie postale. Il est demandé aux destinataires de composer un numéro de téléphone pour recevoir un chèque de 100 euros.

Des courriers nominatifs

Dans la commune deBeaupréau-en-Mauges, certaines personnes ont découvert un carton nominatif portant la mention« Notification exceptionnelle » dans leur boîte aux lettres. Le courrier indique que les destinataires doivent se manifester dans les huit jours s'ils veulent bénéficier de mesures en faveur du pouvoir d’achat.

Pour cela, les personnes doivent appeler un numéro de téléphone si elles veulent recevoir un chèque de 100 euros. Afin de rendre l'escroquerie la plus crédible possible, les malfaiteurs ont indiqué le nom de la municipalité en haut du courrier.

Prévenir la gendarmerie

La mairie a confirmé à nos confrères qu'aucun courrier de ce type n'avait été envoyé et qu'elle n'avait pas mandaté de société pour effectuer cette démarche. Le plus souvent visées par ce genre d'arnaque, les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, doivent être vigilantes. Elles sont invitées à effectuer un signalement à la gendarmerie et à ne surtout pas donner suite à ce courrier.

L'aide exceptionnelle de 100 euros mise en place par le gouvernement doit être versée à 38millions de personnes résidant en France, pour préserver leur pouvoir d'achat face à la forte hausse du coût des énergies.Cette indemnité inflation est versée en une seule fois, et ne fait l'objet d'aucun prélèvement, les bénéficiaires, sauf dans certains cas particuliers (salariés ayant plusieurs employeurs, intermittents du spectacle, pigistes...) n'ont aucune démarche à faire, indique le site officiel de l'administration française.