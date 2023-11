Indemnité chômage : pourquoi la mensualisation des allocations risquent de faire baisser vos droits

Les demandeurs d'emploi seront indemnisés sur la base d'un mois de 30 jours toute l'année. (Photo d'illustration) (neelam279 / Pixabay)

Une nouvelle réforme de l’assurance chômage pourrait voir le jour et elle ne va pas dans le sens des demandeurs d’emploi. Les organisations patronales et syndicales se sont mises d'accord vendredi 10 novembre 2023 sur un texte pour la convention d'assurance chômage qui doit s'appliquer en 2024, rapporte Capital .

Une moyenne de 30 jours par mois

La CFDT, la CFTC et Force ouvrière ont annoncé qu’elles signeraient le texte proposé par le patronat, contrairement à la CGT et la CFE-CGC. Parmi les six chapitres du texte, une mesure ne fait pas l’unanimité : la mensualisation du versement de l’allocation. Il s'agit concrètement d'un lissage du nombre de jours indemnisables.

« Indépendamment du nombre de jours que comporte le mois, le paiement mensuel serait calculé sur la base de 30 allocations journalières en cas de chômage complet » , explique l’Unédic, l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage. Jusqu'ici, l’indemnité journalière était versée chaque jour du mois, soit 30 ou 31 indemnités journalières ou 28/29 en février.

Une validation de l’exécutif attendue

Avec cette réforme, les demandeurs d’emploi seraient donc perdants durant les mois de 31 jours – et gagnants uniquement en février. Sur l’année, cela pourrait représenter cinq ou six allocations journalières perdues. L'objectif de la mesure est d'économiser 950 millions d'euros entre 2024 et 2027. Les syndicats ont accepté de signer le document car l’accord prévoit la création de nouveaux droits pour les demandeurs d’emploi.

La mesure doit encore être validée par l’exécutif. Selon le ministère du Travail, le gouvernement doit « étudier la compatibilité de l’accord avec le document de cadrage » . L’Unédic a également précisé que la mise en place de ce lissage des indemnités journalières pourrait prendre du temps et ne pourrait survenir que dans « plusieurs mois » .