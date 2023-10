Impôts, taxes, aides, primes… ce qui vous attend en 2024

Thomas Cazenave, nouveau ministre délégué aux Comptes publics et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ont présenté le projet de loi de finances 2024 à la presse, le 27 septembre, avant le Conseil des ministres. (© AFP)

Le projet de loi de finances subit les contraintes de l'inflation et de la dette publique. Le principe de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur la hausse des prix est reconduit.

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Thomas Cazenave, nommé ministre délégué aux Comptes publics fin juillet, ont présenté le projet de budget pour 2024.

Bruno Le Maire s'est livré, pour la septième fois consécutive, à cet exercice rituel.

Promesse difficile à tenir

Le titre du projet de loi de finances (PLF) pour 2024 – «Maîtriser la dépense pour investir dans l'avenir» – semble prometteur. Mais les chiffres sont têtus. La promesse va être difficile à tenir. «Face à une inflation anxiogène, qui brouille tous les repères, il faut désendetter le pays et réduire le déficit public», a martelé Bruno Le Maire, en rappelant les défis à affronter.

Après deux chocs consécutifs – la pandémie de Covid et la crise énergétique issue de la guerre en Ukraine, les finances publiques doivent affronter un environnement encore très délicat, avec une flambée des prix plus durable que prévu, la remontée brutale des taux d'intérêt de 4 points de pourcentage en 14 mois, et une possible récession qui se profile à l'horizon en zone euro.

Il paraît difficile de protéger les ménages et les entreprises de l'inflation persistante et du ralentissement économique, tout en préservant l'équilibre des finances publiques. L'essentiel des efforts est d'ailleurs reporté à 2025.

Les hypothèses de cadrage économique paraissent optimistes. Le