La déclaration automatique des revenus facilite la tâche des contribuables, mais certaines lignes ne sont pas pré remplies. Il est donc important de vérifier son contenu, afin de la compléter et d'éviter erreurs ou oublis. Quelques points doivent retenir votre attention.

Impôts sur le revenu, les points de vigilance-iStock-olrat

Transactions familiales et foncières

Le chapitre "pensions alimentaires" fait partie des rubriques qui doivent être renseignées par le contribuable, que cette pension soit versée ou perçue. Le Trésor public n'étant pas détenteur de cette information, il faut signaler une pension alimentaire qui vous est versée par vos parents ou un ex-conjoint, ainsi qu'une pension versée à vos enfants majeurs. Il faut également penser à indiquer les revenus des enfants majeurs rattachés à votre foyer fiscal, quel que soit leur statut. Pour les enfants étudiants, une exonération équivalente à 3 Smic (soit 4 936 € pour les revenus 2022) est à soustraire du montant à déclarer. Et attention à remplir la bonne case ! Les pensions alimentaires sont souvent déclarées en ligne 6DD ("autres réductions"), alors que, le plus souvent, elles doivent figurer en 6EL ou en 6GU. Un autre point de vigilance porte sur les frais de garde d'enfants, à déclarer jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Ces dépenses, desquelles il faut déduire les frais de repas et les aides perçues (notamment le "complément de libre choix de mode de garde" et les aides de l'employeur), donnent droit à un crédit d'impôt équivalent à 50 % des dépenses, avec un montant maximum porté cette année à 1 750 € (au lieu de 1 150 € précédemment). Il faut aussi signaler les dépenses de centre de loisirs ou de garde périscolaire, et, pour bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant de 61 à 183 €, déclarer les frais de scolarité des collégiens, lycéens et étudiants. L'administration fiscale ne pré remplit pas non plus le montant des revenus fonciers issus de loyers perçus de façon régulière. Si vous relevez du régime micro-foncier (ou "régime simplifié", qui s'applique jusqu'à 15 000 € de recettes brutes), il convient de le faire à la ligne 4BE. Pour les locations via une plateforme comme Airbnb ou Abritel, la déclaration est pré-renseignée suite aux informations transmises à l'administration, mais vous devez vérifier les montants.

Déclarer ses charges pour réduire ses impôts

De nombreuses charges peuvent ouvrir droit à des réductions d'impôts. Déclarer les frais professionnels réels, par exemple, peut être plus avantageux que de profiter de l'abattement de 10 % appliqué automatiquement, notamment si vous faites chaque jour le trajet domicile-travail avec votre véhicule personnel. À ces montants, basés sur un barème kilométrique récemment revalorisé, il faut rajouter les frais de repas, les dépenses liées au télétravail, etc. Certaines professions peuvent bénéficier d'abattements spécifiques, notamment les assistantes maternelles, les assistants familiaux et les journalistes. Les dons aux associations, partis politiques ou cotisations syndicales permettent également de minorer ses impôts, cette réduction étant de l'ordre de 66 % à 75 % selon les organismes. Et cette liste est loin d'être exhaustive. La liste des montants préremplis est de plus en plus longue, mais celle des montants à compléter par le contribuable l'est tout autant. Ainsi, si vous êtes concerné, il faut cocher la case "parent isolé", signaler des pertes dans le cadre de prêts participatifs ou des pertes boursières, déduire vos versements sur un nouveau plan d'épargne retraite individuel, etc. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours la corriger en ligne jusqu'à la date limite de déclaration, ou utiliser le service de correction en ligne qui sera ouvert à la fin de l'été par l'administration fiscale. Pour une déclaration papier, il suffit d'envoyer une nouvelle déclaration annulant la première, ou de faire parvenir un courrier pour signaler l'erreur.