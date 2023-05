Impôts : remplir votre déclaration de revenus en retard peut vous coûter très cher

Si un contribuable ne remplit pas sa déclaration de revenus en temps et en heure, il s'expose à des majorations et des intérêts de retard. Illustration. (loufre / Pixabay)

Il est l'heure de compléter sa déclaration d'impôt sur le revenu. Selon leur département de résidence, les contribuables ont jusqu'au 25 mai, 1er ou 8 juin 2023. Passé ce délai, ils risquent des majorations allant de 10 à 40 %.

La campagne 2023 de déclaration de l’impôt sur le revenu est lancée depuis mi-avril. Les millions de contribuables éligibles à la déclaration automatique n'ont rien à faire, sinon vérifier que les informations connues de l'administration fiscale sont bien exactes. Les autres doivent remplir leurs obligations en respectant les délais qui varient selon leur département de résidence, note Le Parisien .

Ainsi, les contribuables vivant dans les départements 1 à 19 ou à l’étranger ont jusqu’au 25 mai à minuit, ceux des départements 20 à 54 jusqu'au 1er juin. Pour tous les autres, du département 55 jusqu’aux Outre-Mer, la date limite est fixée au 8 juin. Pour ceux qui ne déclarent pas par Internet, ils ont jusqu'au 22 mai.

Jusqu'au 30 juin en cas de retard

Que se passe-t-il si l'on ne remplit pas sa déclaration à temps ? Rien, si vous êtes « de bonne foi, en raison d’un oubli, d’une erreur, d’une maladie » , assure Virginie Roitman, présidente de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile-de-France dans les colonnes du Parisien . Dans le cas contraire, cela peut vous coûter cher. Si vous ne recevez pas une mise en demeure mais que vous remplissez votre déclaration en retard, l'impôt sera majoré de 10 %.

Le taux monte à 20 % dans les 30 jours suivant la mise en demeure. Lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure, la majoration atteint 40 %. Dans le cas d'une activité occulte, soit une activité non déclarée, une majoration de 80 % peut être appliquée. Et il ne faut pas oublier les intérêts de retard, « de 0,20 % de l’impôt dû par mois de retard soit 2,4 % par an » , souligne Virginie Roitman. Les retardataires auront jusqu'au 30 juin pour remplir leur déclaration en ligne. Passé ce délai, il faudra la remplir sur papier.