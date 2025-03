Impôts : quelles sont les limites à la déduction des pensions alimentaires versées ?

Quels sont les plafonds de déductibilité 2025 des pensions alimentaires ? ( Crédits photo : © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Vous versez une pension alimentaire à un enfant, un parent, un grand-parent ou un arrière grand-parent ? Il est possible de déduire les sommes données de ses revenus jusqu'à un certain plafond.

Les articles 205 à 207 du Code civil instituent une obligation alimentaire entre les ascendants et les descendants. Enfants, parents, grands-parents et même arrière grands-parents peuvent ainsi être amenés à verser une pension alimentaire. Des sommes d'argent qui peuvent être déduites de ses revenus lors de sa déclaration d'impôts , dans une certaine limite. Quels sont plafonds applicables en fonction du lien de parenté et de la situation du bénéficiaire de la pension alimentaire ?

Les plafonds de déductibilité des pensions alimentaires versées aux enfants

Vous versez une pension alimentaire à l'un de vos enfants ? Celle-ci peut être déduite de vos revenus imposables sous certaines conditions, en fonction de l'âge de l'enfant et de son lieu d'habitation. Une pension alimentaire versée à un enfant mineur, suite à une séparation ou à un divorce, est intégralement déductible, dès lors que la personne effectuant ce versement n'a pas la garde l'enfant.

Attention : en cas de garde alternée, il n'est pas possible de déduire de pension alimentaire, chaque parent bénéficiant d'une majoration du nombre de parts de quotient familial.

Lorsque l'enfant qui perçoit la pension alimentaire est majeur, les pensions alimentaires ne peuvent être déduites qu'à la condition qu'il soit ne soit pas rattaché au même foyer fiscal et que ses ressources ne soit pas suffisantes pour satisfaire ses besoins financiers élémentaires. Lorsque l'enfant vit encore chez ses parents, il est alors possible de déduire jusqu'à 4 039 euros au titre du logement et de la nourriture sur sa déclaration d'impôts 2025.

En y ajoutant les frais de scolarité ou de santé, la limite de déductibilité grimpe à 6 694 euros. Et "si l'enfant est marié, pacsé, chargé de famille, divorcé ou veuf et que vous subvenez seul à ses besoins", ces montants sont doublés. Les limites sont identiques lorsque l'enfant ne réside pas chez la personne lui versant la pension alimentaire. Cependant, l'ensemble des justificatifs liés aux dépenses de nourriture, de logement, de scolarité et de santé doivent en plus être conservés et peuvent être demandés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les limites de déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants

Toujours sous conditions, les pensions alimentaires versées à des ascendants peuvent être déduites de votre revenu imposable. Il faut pour cela que vous soyez tenu par une obligation alimentaire, que la somme versée soit limitée aux besoins essentiels de la vie courante du bénéficiaire, et que son montant soit proportionné à vos ressources. Lors de l'hébergement d'un parent, d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent, jusqu'à 4 039 euros peuvent alors être déduits sans justificatifs.

Néanmoins, lorsque la pension alimentaire est versée à son père ou à sa mère, et quel que soit son âge, il est possible de déduire l'intégralité des sommes engagées, sans limite de déductibilité. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier des versements effectués, par exemple grâce à des relevés de comptes, et des dépenses couvertes par la somme donnée, par exemple par l'intermédiaire de factures liées à des frais médicaux ou à des dépenses alimentaires.

En principe, il n'existe pas non plus de limite à la déductibilité des pensions alimentaires lorsque l'ascendant qui perçoit la pension alimentaire n'est pas hébergé à votre domicile. À nouveau, il faut être en mesure de pouvoir justifier des sommes versées et des dépenses supportées. Par ailleurs, lorsque l'ascendant est âgé de plus de 75 ans, la déduction forfaitaire ne peut être réalisée que lorsque ses ressources sont inférieures au plafond de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 12 144,27 euros par an pour une personne seule et 18 854,02 euros pour un couple.