Impôts : nouvelle donne fiscale pour l'immobilier en Corse

Corse : les prix de l’immobilier flambe et de nouvelles règles fiscales vont entrer en vigueur. (© Fotolia)

Les propriétaires d’un logement en Corse ont du souci à se faire. Beaucoup verront leurs impôts bondir à l’avenir s’ils le vendent ou l’occupent en tant que résidence secondaire. Maigre consolation, l’impôt de publicité foncière est temporairement supprimé sur l’île de beauté.

La situation n’est pas nouvelle mais elle devient préoccupante.

Se loger en Corse est de plus en plus difficile tant les prix de l’immobilier ont flambé (+ 138% en dix ans) et le nombre de résidences secondaires a explosé (+ 54% en 20 ans).

Le phénomène est amplifié par l’absence de titres de propriété qui rend souvent les transmissions complexes. Pour l’endiguer, et permettre aux iléens d’acheter ou de louer à un prix décent, de nouvelles règles fiscales vont progressivement entrer en vigueur.

Jusqu’à 30 % d’impôt en plus sur les plus-values

La première mesure vise à lutter contre la spéculation immobilière. Elle permet de multiplier par cinq la surtaxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50.000 euros.

Le taux de cette surtaxe, normalement compris entre 2 et 6% selon le gain empoché, pourra ainsi grimper jusqu’à 30% en Corse à l’avenir. Les grosses plus-values subiront alors un taux global d’imposition maximal de 66,2% (19% d’impôt + 17,2% de prélèvements sociaux + 30% de surtaxe).

Cette majoration deviendra effective au plus tôt en 2024, après que les autorités locales corses auront défini les zones « tendues » dans lesquelles la pression immobilière est la plus forte.

Les communes les plus importantes de l’île devraient être concernées, en particulier celles situées en Corse du sud qui ont le plus pâti de la