Impots.gouv.fr : tout ce que vous pouvez faire dans votre espace Personnel

(© Impôts.gouv. fr)

Déclarer vos revenus, un don manuel, payer la facture de cantine de vos enfants, une note d’hôpital ou une amende de stationnement : sur le site officiel impots.gouv.fr, vous avez accès à de multiples services qui simplifient la vie. Explications.

Comme 34,5 millions de foyers fiscaux, vous avez adopté le réflexe de déclarer tous les ans vos revenus en ligne.

Mais savez-vous qu’en vous connectant à votre espace Personnel sur le site officiel impots.gouv.fr vous avez accès à une mine de services disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans quitter votre domicile ?

Découvrez toutes ces fonctionnalités et n’hésitez pas à les exploiter pour gagner du temps...et de l'argent !

Déclarer vos revenus

Votre espace Personnel sur impots.gouv.fr vous sert en premier lieu à télédéclarer vos revenus et vos biens taxables à l’IFI si vous êtes concerné. La télédéclaration offre de nombreux avantages comme un délai supplémentaire pour rendre votre copie et la possibilité de la modifier autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la date limite. Si vous n’avez pas encore créé votre espace, munissez-vous de votre numéro fiscal, de votre numéro de déclarant en ligne (ils figurent tous deux sur votre dernière déclaration de revenus) et de votre revenu fiscal de référence (mentionné sur votre dernier avis d’imposition) pour le faire en quelques clics.

Une fois vos informations personnelles vérifiées, vous pouvez accéder à votre déclaration en ligne pour valider ou corriger/compléter les cases préremplies. Si vous n’êtes pas à l’aise avec internet, n’hésitez pas à vous faire aider par un agent du fisc