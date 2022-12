Impôts, éclairages, primes… : ce qui change à partir du 1er décembre

( AFP / DENIS CHARLET )

Animée par la flambée des prix, cette fin d'année sera le terrain de plusieurs nouveautés. Parmi ces nouvelles règles, figurent de nombreuses mesures liées au pouvoir d'achat. Voici ce qui change à partir du jeudi 1er décembre.

La hausse des prix de l'énergie est au cœur de nombreuses mesures effectives dès jeudi 1er décembre. Dès ce jeudi 1er décembre, les publicités lumineuses seront éteintes entre 23 heures et 6 heures du matin à Paris. Cette mesure sera appliquée dès le mois de juin 2023 au niveau national puisqu'elle fait l'objet d'un décret gouvernemental, devancé par la capitale.

Le chèque énergie, évoqué depuis plusieurs semaines, sera versé à 12 millions de ménages d'ici la fin de l'année. Sa valeur sera située entre 100 et 200 euros.

Depuis le mois de novembre, un guichet est également ouvert pour 1,6 million de foyers modestes qui se chauffent au fioul et qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour le gaz et l'électricité. Ces foyers pourront aussi obtenir un chèque de 100 à 200 euros.

Une aide pour les consommateurs chauffés au bois

Les Français se chauffant au bois pourront aussi bénéficier d'une aide , qu'ils pourront demander dès le 22 décembre, à condition de gagner jusqu'à 2.260 euros seul, et jusqu'à 4.750 euros en couple avec deux enfants : "Il suffira de se connecter sur le site chequeenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture”, a indiqué le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.

La prime de Noël sera automatiquement versée le 15 décembre aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AER et de la prime forfaitaire pour la reprise d'activité. Le montant de cette prime est de 152,45 euros pour une personne seule, et de 320,14 euros pour un couple avec deux enfants.

Les Français pourront déclarer leurs impôts en ligne grâce au service de correction de la Direction générale des finances publiques, qui sera ouvert jusqu'au 14 décembre.

Le bonus réparation connaîtra une première phase d'essai ce mois-ci. Celle-ci offrira une prime de 10 à 45 euros aux Français qui décideront de faire réparer leurs appareils électriques et électroniques, au lieu de les remplacer. Seront exclus de ce bonus les produits sous garantie (légale, commerciale, ou via une assurance).

Le bonus réparation effectif dès le 15 décembre

Ce coup de pouce inédit en Europe a pour objectif de réduire les déchets en allongeant la durée de vie des équipements. Dès le 15 décembre, les consommateurs pourront se rendre chez l'un des 500 premiers réparateurs agréés (labellisés "QualiRépar"), et profiter d'une ristourne forfaitaire sur leur drone ou leur hotte en panne.

Cette première phase d'essai concernera les machines à café à filtre, fer à repasser, les aspirateurs, les perceuses/visseuses, les lecteurs DVD, les home-cinéma, les instruments de musique, les vélos, les trottinettes, les consoles de jeux, les enceintes, les caves à vin, les laves-linges, les réfrigérateurs/congélateurs, les tablettes, les téléphones portables, les téléviseurs, et les vidéoprojecteurs.

En 2024, le bonus réparation incluera les friteuses, les imprimantes, les robots culinaires et autres fours à micro-ondes. L'année suivante, les climatiseurs mobiles, les sèche-cheveux, et les ventilateurs y seront éligibles.