Un chèque pour les utilisateurs de fioul

Pour soutenir les foyers en difficulté et les aider à régler leurs factures de fioul, un chèque énergie, d'un montant de 100 ou 200 € en fonction de leur situation, leur sera versé à partir du 8 novembre.

L'inquiétude des ménages face au prix de l'énergie

Selon les constats 2022 de l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 25 % des ménages auraient rencontré des difficultés en 2021 pour payer leurs factures d'énergie, contre 10 % en 2020. Le tableau de bord annuel de la précarité énergétique, publié en septembre, révèle que 84 % des ménages interrogés se sont montrés inquiets l'an dernier sur leur consommation d'énergie. Un ménage est considéré comme étant en situation de précarité énergétique dès lors que ses dépenses en énergie dépassent 8 % de ses revenus, pour des revenus mensuels inférieurs à 1 450 € par personne. Face à une augmentation des prix de l'ordre de 14 % par rapport à 2019, le nombre de factures impayées s'est envolé, notamment pour la tranche des 18-34 ans. Suite à ces impayés, les suspensions d'alimentation ont augmenté de 17 % et les réductions de puissance de 63 % entre 2019 et 2021. Par contre, au cours de l'année 2020, ces interventions des fournisseurs avaient diminué, du fait de la prolongation de la trêve hivernale liée au contexte de crise sanitaire, et malgré la hausse de la consommation engendrée par les confinements et le télétravail.

Un bouclier tarifaire prolongé en 2023

Face aux fortes hausses annoncées, une enveloppe de 230 millions d'euros a été votée cet été pour soutenir les ménages les plus modestes se chauffant au fioul. L'aide, d'un montant de 100 à 200 €, sera versée dès novembre à 1,6 million de foyers, sur les 3 millions qui utilisent ce moyen de chauffage. Le montant de l'aide sera déterminé en fonction des revenus. Un simulateur sera mis en ligne prochainement pour vérifier son éligibilité. Quelques exemples sont cités par le ministère : 200 € pour une personne seule rémunérée au Smic, avec au moins un enfant ; 100 € pour une personne seule rémunérée au Smic, sans enfant ; 100 € pour une femme seule avec 2 enfants percevant 3 000 € net/mois. L'aide sera envoyée automatiquement aux foyers qui ont déjà bénéficié d'un chèque énergie pour une facture de fioul. Les autres devront faire la demande en ligne, sur le guichet dédié, dès le 8 novembre. Si le ménage remplit les conditions, l'aide sera versée le mois suivant la transmission de la facture de fioul. Utilisable jusqu'en mars 2024, le chèque énergie fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € (versé en fin d'année) et le chèque énergie habituel (versé au printemps). Il ne peut pas s'appliquer sur des factures de fioul acquittées, mais il permet de payer d'autres factures d'énergie (gaz, électricité, granulés de bois...).

L'aide aux travaux de rénovation

Parallèlement à ces coups de pouce financiers, des aides à la rénovation existent pour inciter à remplacer sa chaudière à fioul ou à gaz par un système de chauffage plus vertueux, tel qu'une pompe à chaleur ou un poêle à granulés. MaPrimeRénov' est la plus connue, mais il en existe d'autres : éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), prime Coup de pouce, aide des entreprises de fourniture d'énergie (CEE), etc.