Impôts : combien la taxe foncière rapporte à l'Etat et aux collectivités ?

La taxe foncière a rapporté 28,4 milliards d'euros à l'Etat et aux collectivités en 2023. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Les taxes et TVA sur le logement font rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'Etat et des collectivités. En 2023, ces prélèvements ont rapporté 96,7 milliards d'euros, selon le rapport du compte du logement publié par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Un montant en baisse de 1,9 % par rapport à 2022. Cela tient à l'important recul des prélèvements sur les mutations qui ont diminué de 22,8 % sous l'effet « de la chute du volume de transactions immobilières », pointe ce rapport relayé par MoneyVox .

La taxe foncière est de loin l'impôt sur le logement qui rapporte le plus à l'Etat, avec 28,4 milliards d'euros de recette. C'est 12 % de plus qu'en 2022. La TVA sur l'énergie et les charges arrive en deuxième position avec un peu plus de 14 milliards d'euros collectés soit 7 % de plus qu'un an auparavant. Les droits de mutation à titre onéreux complètent le podium avec 13 milliards perçus par l'Etat.

La taxe d’habitation rapporte toujours près de 4 milliards d'euros

Suivent les impositions sur les revenus immobiliers (8,5 milliards, + 1 %), la TVA sur les logements neufs (7,1 milliards, -7 %) et la TVA sur les dépenses d'amélioration et gros entretien (5,7 milliards, + 7 %). La plus forte progression est à mettre au compte de la taxe sur les logements vacants avec une hausse de 129 % pour 400 millions d'euros récoltés par les communes et intercommunalités.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires rapporte de son côté 3,8 milliards d'euros (+ 35%). La dégradation du marché immobilier a eu un impact sévère sur les recettes de l'Etat. Les montants de la TVA sur les frais d'agence et de notaire ont atteint 1,6 milliard d'euros en baisse de 22,1% et ceux sur les logements neufs 7,1 milliards d'euros (-6,7 %).