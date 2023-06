Impôts : ces 3 dispositifs qui permettent d'alléger le coût de la perte d'autonomie des personnes âgées

(Crédits photo: © Halfpoint - stock.adobe.com)

Face à la perte d'autonomie, les personnes âgées sont parfois contraintes d'engager des dépenses importantes. Heureusement, il existe des dispositifs pour alléger la facture lors de sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Emploi d'un salarié à domicile, portage de repas, hébergement en maison de retraite… la liste des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées est longue. Autant de frais qui peuvent s'avérer difficiles à assumer par la personne concernée et sa famille. Pour compenser en partie les coûts liés à la perte d'autonomie, il existe néanmoins des solutions fiscales à ne pas oublier lors de sa déclaration de revenus aux impôts . Et même si la date limite pour votre déclaration de revenus est dépassée dans votre département, vous pouvez encore corriger votre déclaration pour profiter de crédits ou réductions d'impôt que vous avez peut-être oubliés de réclamer.

1. Emploi à domicile : jusqu'à 6 000 euros de crédit d'impôt

Rester chez soi le plus longtemps possible est un souhait fréquent des personnes âgées et de leur famille, mais cette décision peut avoir un coût financier important. Jardinage, ménage, portage de repas… de nombreux services nécessitent l'emploi d'une personne à domicile afin de garantir une certaine qualité de vie à la personne dépendante, engendrant autant de frais, pour lesquels il est toutefois possible d'obtenir un crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile est de 50 % des dépenses engagées, avec une limite fixée à 12 000 euros, soit, au maximum, 6 000 euros d'avantage fiscal. Ce montant peut être porté à 10 000 euros si un des membres du foyer fiscal dispose d'une carte d'invalidité. Dans tous les cas, les dépenses doivent être reportées dans la case 7DB de la déclaration annexe de revenus "2042 RICI", à l'exclusion des dépenses de soin.

Bon à savoir : s'agissant d'un crédit d'impôt, il est possible d'obtenir un remboursement si le montant de l'avantage fiscal dépasse le montant de l'impôt sur le revenu à payer.

2. Maison de retraite : jusqu'à 2 500 euros de réduction d'impôt

Lorsque le maintien à domicile n'est pas souhaité ou n'est plus adapté, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent être amenées à aller en maison de retraite. Or, ce changement de cadre de vie est particulièrement coûteux. Pour en limiter l'impact sur les finances de la personne et de sa famille, une réduction d'impôt est prévue dans le cadre d'un hébergement en maison de retraite.

Cet avantage fiscal est de 25 % des dépenses engagées, avec un plafond de dépenses de 10 000 euros par personne, soit au maximum 2 500 euros de réduction par an. En moyenne, les contribuables qui en bénéficient économisent 1 178 euros d'impôt sur le revenu. Pourtant, de nombreux foyers oublient de le demander, puisque ce sont seulement 450 000 ménages qui déclarent leurs frais d'hébergement en maison de retraite, sur 730 000 résidents.

Pour en bénéficier, il suffit d'indiquer ses dépenses en case 7CD pour le premier déclarant, et en case 7CE pour le second, dans la déclaration annexe "2042 RICI". Notez qu'il s'agit cette fois-ci d'une réduction d'impôt, et aucun remboursement ne peut donc être perçu de la part de l'administration fiscale.

3. Des pensions alimentaires à déclarer… ou non

Les familles peuvent être amenées à prendre en charge tout ou partie des frais liés à la dépendance de leurs ainés. Elles peuvent ainsi déclarer les sommes versées en tant que pensions alimentaires, et alléger leur imposition. En principe, la personne âgée qui bénéficie de cet argent doit, de son côté, déclarer ce versement, qui est donc pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu. Cependant, si la somme est envoyée directement à l'établissement où elle demeure au lieu du compte courant de la personne âgée, il n'est pas nécessaire que cette dernière la déclare, et elle ne sera donc pas imposée sur ce complément de revenus.