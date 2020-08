Impôts : attention, l'intelligence artificielle aide désormais le fisc à détecter les fraudeurs

Les contrôles fiscaux ont permis à l'Etat d'encaisser près de 12 milliards d'euros en 2019. Près d'un quart de ces contrôles ont été initiés après une analyse de données automatisées en utilisant l'Intelligence artificielle et le data-mining, selon le récent rapport de la Direction générale des finances publiques.

Le fisc aussi a recours à l'intelligence artificielle pour mieux détecter les déclarations erronées ou frauduleuses. En 2019, près d'un quart des contrôles fiscaux (22 %) ont été lancés par le fisc après une analyse de données automatisées, selon le dernier rapport d'activité de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) relayé par Le Figaro. Cela représente 100 000 dossiers adressés ensuite aux agents chargés de réaliser les contrôles.

30 % de recettes de plus qu'en 2018

« La programmation du contrôle fiscal est désormais plus ciblée grâce à l'utilisation de nouvelles modalités d'exploitation des données et des méthodes d'analyse prédictive (intelligence artificielle et data-mining) basées sur le volume et la masse des données détenues par la DGFiP », souligne l'administration fiscale. L'autorité intègre également des données externes provenant notamment de l'échange automatique d'informations entre États. « Le recours au « data-mining » dans de nombreux dossiers a permis de rapporter près de 785 millions d'euros », se félicite le fisc dans son rapport.

La DGFiP aurait tort de se priver de ces nouveaux outils puisque les recettes issues des contrôles fiscaux atteignent 11 milliards d'euros en 2019. C'est 30 % de plus que l'année précédente et « 2 milliards de plus que ce qui avait été annoncé ». A ce bilan, il faut ajouter 358 millions d'euros encaissés par le service de traitement des déclarations rectificatives et 530 millions d'euros par la convention judiciaire d'intérêt public, souligne Le Figaro.

Au total, ce sont donc près de 12 milliards de recettes qui ont été encaissées grâce à ces contrôles.