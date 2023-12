Impôts : attention à ces dernières échéances fiscales de l'année qu'il ne faut pas oublier

Les propriétaires de résidences secondaires ou bien de logements vacants doivent s'acquitter de plusieurs obligations fiscales d'ici à la fin de l'année. (nattanan23 / Pixabay)

En cette fin d’année 2023, plusieurs dates importantes sont à retenir sur le plan fiscal. Il reste par exemple quelques jours, jusqu’au mercredi 13 décembre, pour ajuster l’avance annuelle sur les crédits et réductions d’impôts. Comme le rappelle Capital , cette avance est versée en janvier et permet d’éviter de devoir rembourser l’administration fiscale à l’été 2024, après la déclaration de revenus.

Autre date à cocher si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire : si vous n’avez pas choisi le prélèvement mensuel, vous avez jusqu'au 15 décembre pour régler votre taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Cette date limite est uniquement valable pour ceux qui optent pour un règlement non dématérialisé (pour une somme allant jusqu'à 300 euros). Si le montant est supérieur, il est possible de régler jusqu’au 20 décembre via un règlement en ligne sur le site des impôts.

Un dernier prélèvement d’impôt sur le revenu

Les propriétaires de logements vacants ont également jusqu'au 20 décembre pour s’acquitter de la taxe sur les logements vacants (TLV). Mais cette date limite ne concerne que les personnes qui règlent en ligne une taxe supérieure à 300 euros, précisent nos confrères. En deçà, vous avez jusqu’au 15 décembre pour la régler en chèque, en espèces ou bien par TIP SEPA .

Enfin, dernière date importante à retenir d’ici la fin de l’année, celle du 27 décembre. Il s’agit du dernier prélèvement d’impôt sur le revenu pour les foyers dont les mensualités dépassent 300 euros. Les ménages qui ont eu un reliquat d’impôt sur le revenu à payer cet automne ont déjà été prélevés en septembre, octobre et novembre.