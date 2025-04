Impôts 2025 : vous avez des enfants ? Voici ce que vous pouvez déduire

Le système fiscal français permet aux contribuables responsables d'enfants de bénéficier de plusieurs crédits ou déductions. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

Avoir des enfants représente un coût et ce, parfois, même après leur majorité. Le système fiscal français propose toutefois des dispositifs qui permettent aux contribuables ayant des enfants à charge d’obtenir des réductions d’impôts. Les principaux sont au nombre de cinq et ils sont conçus pour aider à la prise en charge de diverses dépenses à différents moments de la vie de l’enfant en fonction des situations familiales, explique RMC Conso .

Le crédit d’impôt pour frais de garde hors domicile s’adresse aux parents d’un enfant de moins de six ans au 1er janvier de l'année d’imposition ne faisant garder ce dernier chez eux. Il permet de déclarer chaque année jusqu’à 3 500 euros de frais d'assistante maternelle agréée, de crèche, de garderie ou de centre de loisirs et d’obtenir un crédit d’impôt équivalent à 50 % de cette somme.

Le cas des élèves et étudiants

Chaque enfant scolarisé rattaché à un foyer fiscal donne droit à une réduction d’impôt. Celle-ci atteint 61 euros pour un enfant au collège, 153 euros pour un enfant au lycée et 183 euros pour un enfant étudiant dans le supérieur. Elle est également possible en cas de formation initiale suivie à distance par le Centre national d'enseignement à distance (Cned). Aucune déduction n’est toutefois possible si l’enfant est rémunéré ou a signé un contrat de travail.

Les aides fournies à un enfant majeur vivant seul et sans revenus peuvent elles aussi faire l’objet d’une déduction fiscale. Sur la déclaration des revenus de 2024, il est possible de déduire jusqu’à 6 794 euros du montant imposable. Tous les justificatifs des dépenses doivent cependant être conservés en cas de contrôle.

Les majeurs hébergés

Une déduction fiscale est également offerte aux parents hébergeant un enfant majeur sans ressources qui n’est plus rattaché à son foyer fiscal. Elle permet, en 2024, de déduire jusqu’à 4 039 euros de ses revenus. Le montant correspond aux frais de logement et de nourriture. Il doit être calculé au prorata du nombre de mois où l’enfant a été hébergé, chaque mois entamé étant inclus.

Pour les parents divorcés ou séparés, le versement de la pension alimentaire peut être déduit des impôts. Le montant de cette déduction varie en fonction de la situation du parent s'acquittant du paiement. Ce mécanisme ne concerne pas les situations de garde alternée ni les enfants majeurs.