Impôts 2023: vérifiez votre nombre de parts

Votre quotien familiale conditionne le montant de vos impôts. (© Fotolia)

Avant de remplir votre déclaration de revenus, assurez-vous que vous calculez bien votre quotient familiale. Il dépend de votre situation familiale, personnelle et des personnes à votre charge. Surtout, il conditionne le montant de votre impôt 2023...

Un impôt 2023 calculé par foyer fiscal

L’impôt sur le revenu est établi par foyer fiscal et non par individu. Pour le calculer, le fisc additionne vos revenus, ceux de votre conjoint ou partenaire de Pacs (si vous êtes marié ou pacsé soumis à imposition commune) et ceux des personnes à votre charge (enfants mineurs, majeurs sous conditions, et personnes invalides vivant sous votre toit).

Après quoi, il applique le barème progressif de l’impôt, dont les taux s’échelonnentde 0% à 45%, au revenu global de votre foyer. Ainsi, vos impôts sont en principe d’autant plus élevés que les revenus de votre foyer sont importants.

L'application du quotien familial

Le système du quotient familial permet toutefois de limiter la progressivité de vos impôts, et de proportionner leur montant à vos facultés contributives. Il consiste à vous attribuer un nombre de parts qui est fonction de votre situation familiale, des personnes à votre charge et de la situation personnelle des membres de votre foyer (invalidité, statut d’ancien combattant, etc.).

Le revenu global de votre foyer est divisé par votre nombre de parts de quotient avant d’être soumis au barème progressif, et le résultat obtenu est ensuite multiplié par le même nombre de parts pour déterminer l’impôt de votre foyer.

Vos revenus profitent ainsi plusieurs fois des taux bas du barème fiscal, alors