Impôts 2023 : tout ce que vous devez savoir sur votre déclaration de revenus

Dates limites, prélèvement à la source, nouveauté pour les propriétaires ...

Jeudi 13 avril marque le coup d'envoi de la campagne des impôts . Cette année, pour déclarer vos revenus de 2022, la direction générale des finances publiques vous donne rendez-vous dans votre espace « particulier » sur le site impots.gouv.fr.

Comment déclarer ses revenus sur la plateforme ?

Pour vous connecter sur la plateforme des impôts , munissez-vous de votre numéro fiscal ainsi que de votre mot de passe, défini lors de la création de votre espace. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton « déclarer mes revenus » pour voir apparaître votre déclaration. « Vous devez vérifier que toutes les informations préremplies par l'administration sont justes : revenus imposables et prélèvements à la source » explique le site des impôts.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le récapitulatif annuel sur votre bulletin de salaire ou relevé de pension de retraite, sinon « faîtes le total de vos revenus imposables et prélèvement à la source à partir de vos bulletins de salaire de l'année ». Si votre déclaration est automatique, vous n'avez rien à faire, sinon il vous suffit de valider.

Si vous n'avez pas créé d'espace « particulier », vous pouvez le faire en ligne sur impots.gouv.fr, avec votre numéro fiscal, votre numéro de déclarant en ligne et votre revenu fiscal de référence.

Le calendrier de déclaration

La date limite de déclaration en ligne dépend de votre département. Si vous résidez dans un département numéroté de 1 à 19 ou que vous êtes non-résidents, vous devez déclarer vos revenus avant le jeudi 25 mai à 23h59. Si vous êtes dans un département numéroté de 20 à 54, la date limite est fixée au 1 er juin à 23h59, et pour ceux allant de 55 à 974/976, vous avez jusqu'au 8 juin avant minuit.

Si vous faîtes une déclaration papier

S'il vous est impossible de déclarer vos revenus en ligne, vous pouvez réaliser une déclaration papier. À ce moment, la date limite de déclaration est le 22 mai à 23h59, y compris pour les Français résidant à l'étranger. La DGFIP précise bien que le cachet de La Poste fait foi.

Depuis 2019, les foyers fiscaux sont tenus de déclarer leur revenu en ligne sauf si votre résidence principale ne possède pas d'accès à internet, ou si « vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne », précise le site des impôts.

Quel barème pour vos impôts ?

Le barème permet de calculer votre impôt. Il comporte plusieurs tranches de revenus qui correspondent chacune à un taux d'imposition allant de 0 à 45%. « Pour appliquer le barème de l'impôt à votre revenu imposable, il faut tenir compte du quotient familial » explique le service public sur son site. Ce quotient familial correspond au revenu imposable divisé par le nombre de parts, déterminées selon votre situation et du nombre de personne dans votre foyer fiscal. Le calcul est donc différent pour une personne célibataire, en couple, avec ou sans enfant. Pour calculer votre barème, le site des impôts propose un simulateur pour l'année 2023.

Tranche de revenus Taux d'imposition de la tranche de revenu Jusqu'à 10 777 euros 0 % De 10 778 euros à 27 478 euros 11 % De 27 479 € à 78 570 € 30 % De 78 571 € à 168 994 € 41 % Plus de 168 994 € 45 %

Source : DGFIP

Prélèvement à la source : vers un taux individualisé par défaut ?

Avec le prélèvement à la source, il est possible de personnaliser son taux , calculé à partir de la dernière déclaration de revenus. Dans un foyer, le taux personnalisé prend en compte « l'ensemble de vos revenus, votre situation et vos charges de famille » indique le ministère de l'Économie.

Ce taux est le même pour chacun des conjoints et est choisi par défaut. Il est donc possible de choisir un taux individualisé, calculé par rapport aux revenus des deux conjoints, afin de tenir compte d'éventuels écarts de revenus. Pour lutter contre les inégalités face à l'impôt dans le couple , le gouvernement a donc annoncé qu'à partir de 2025, ce sera ce taux individualisé qui deviendra le choix par défaut.

Attention à cette nouveauté si vous êtes propriétaire

Nouveauté cette année, les propriétaires doivent par ailleurs indiquer les occupants de chaque bien qu'ils possèdent avant le 30 juin 2023. Cette évolution fait suite à la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, mais qui continue de s'appliquer aux autres locaux et résidences secondaires. Les contribuables doivent se rendre dans « Gérer mes biens immobiliers » sur le site impots.gouv.fr, et indiquer à quel titre ils occupent leurs biens ou non. Ils doivent également donner l'identité des occupants de leurs logements ainsi que leur période d'occupation.

