Impôts 2023 : le fisc vous doit-il de l’argent ?

Le fisc peut vous devoir de l'argent, dans certains cas. (© DR)

Comme un tiers de foyers fiscaux, vous êtes peut-être créancier du fisc en 2023. Si c'est le cas, vous recevrez un remboursement d'impôt d'ici quelques semaines.

Les impôts prélevés à la source sur vos revenus de 2022 ne sont qu'une avance à valoir sur votre impôt définitif, lequel va être calculé à partir des éléments inscrits dans votre déclaration déposée fin mai ou début juin.

Bonne nouvelle, si cette liquidation fait apparaître un solde négatif, c'est que vous avez consenti une avance d'impôt trop importante et le fisc vous doit de l'argent. Dans ce cas, vous recevrez un remboursement par virement fin juillet ou début août, ou par chèque courant août si vous n'avez pas communiqué vos coordonnées bancaires.

Revenus en baisse ou charges en hausse

Vous faites certainement partie des heureux élus si vos revenus ont diminué en 2022 (vous avez perdu votre emploi) ou si vos charges ont augmenté (vous avez fait un gros versement sur votre plan d'épargne retraite). Pourquoi ? Parce que votre impôt à la source a été prélevé à un taux calculé à partir de vos revenus et charges de 2020 (jusqu'en août 2022) et de 2021 (à partir de septembre). Vos revenus de 2022 ont donc été taxés à un taux supérieur à votre taux réel d'imposition, et le fisc va vous restituer le trop-perçu.

Evidemment, la somme à récupérer sera plus faible si vous avez demandé une baisse de votre taux de prélèvement dès 2022 afin de tenir compte immédiatement de la dégradation de votre situation financière. Mais même dans ce cas, vous aurez normalement