Impôts 2022 : les plus de 65 ans et les personnes invalides bénéficient d'un abattement

La méthode de calcul de l'abattement dépend, entre autres, de la composition du foyer fiscal. (illustration) (Pixabay / Robert-Owen-Wahl)

Les Français de plus de 65 ans et les personnes invalides vont bénéficier d'un abattement fiscal spécifique sur leurs impôts 2022, calculés selon les revenus touchés en 2021. Le montant de cet abattement peut varier de 1 242 € à 4 968 € selon la composition du foyer fiscal.

Les personnes invalides et les plus de 65 ans bénéficieront en 2022 d'un abattement spécifique concernant l'impôt sur le revenu si leurs revenus 2021 n'ont pas dépassé un certain plafond. Le montant de cet abattement dépendra de l'importance du revenu net global, à savoir celui de l'ensemble du foyer fiscal, rapporte Le Figaro .

Un calcul d'abattement différent

Ce montant est calculé en prenant en compte les déficits éventuels des années passées et les charges du contribuable. Avec un revenu net global inférieur à 15 560 € pour 2022, l'abattement atteint 2 484 € pour un foyer où un membre a plus de 65 ans. Si les deux membres du couple ont plus de 65 ans, l'abattement est doublé (4 968 €).

Pour un revenu net global situé entre 15 560 et 25 040 €, l'abattement est différent. Il est ainsi de 1 242 € quand un membre du foyer a plus de 65 ans et de 2 484 € dans le deuxième cas. Les foyers fiscaux dépassant 25 040 € de revenus ne peuvent pas prétendre à cet abattement.

Les personnes invalides concernées aussi

Dans tous les cas, les contribuables n'ont aucune démarche à faire. Le fisc se charge de déterminer le montant auquel le foyer fiscal peut prétendre après la déclaration d'impôts. Cet abattement spécifique concerne aussi les contribuables français et invalides selon certaines conditions.

Les foyers éligibles doivent bénéficier d'une pension d'invalidité d'au moins 40 % (militaire ou accident du travail) ou d'une carte d'invalidité pour une incapacité d’au moins 80 %, précise Le Figaro . Cette mesure s'applique à tous les invalides qui auraient demandé leur carte d’invalidité en 2021. Si la demande a été refusée, il y a aura une régularisation de la part du fisc l’année suivante.