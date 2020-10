Impôt sur le revenu : tout comprendre en cinq minutes

Le principe de l'impôt sur le revenu est simple, son application est plus complexe. (© Fotolia)

Barème, parts, quotient familial, abattement, décote, prélèvement à la source, avantages fiscaux... le calcul et la collecte de l'impôt sur le revenu dépendent de nombreux éléments dont certains peuvent sembler un peu abscons aux non-initiés. Explications en huit points.

Le plus célèbre des impôts n'est pas toujours le mieux compris. Si sa logique est limpide - il s'agit de taxer des revenus - sa mise en pratique peut être compliquée à bien appréhender.

Il suffit d'entrer dans le détail pour être rapidement perdu. Voici huit points essentiels à connaître pour vous y retrouver.

Barème d'imposition progressif, qu'est-ce que ça veut dire ?

Comme tout bon impôt qui se respecte, l'impôt sur le revenu se calcule en appliquant un taux en pourcentage à une base en euros.

La base correspond à votre revenu imposable. Le taux dépend lui d'un barème constitué de tranches.

En réalité il y a donc plusieurs taux.

Celui de la première tranche est de 0%. Tous les revenus compris entre zero et 10.084 euros (1) relèvent de cette première tranche pour une part de quotient familial. Ils ne sont donc pas imposés. Même si vous gagnez 200.000 euros par an, 10.084 euros ne seront pas fiscalisés.

Toujours pour une part, les 15.626 euros suivants (entre 10.084 et 25.710 euros) seront, eux, imposés au taux de la deuxième tranche qui est de 11% depuis 2020 (14% les années précédentes). Les revenus compris entre 25.710 et 73.516 euros subiront une taxe de 30%, ceux situés entre 73.516 et 158.122 euros seront fiscalisés à 41%. La dernière tranche, au-dessus de 158.122 euros, est imposée à 45%. Une taxe supplémentaire s'ajoute en outre pour les très