Immobilier : voici les villes françaises où les candidats à l'achat augmentent le plus

Angers est la grande ville française où les recherches de biens immobiliers ont le plus augmenté entre le 4e trimestre 2002 et le 4e trimestre 2023 sur la plateforme Bien'ici. (illustration) (Pixabay / gailloty_photography)

Il y a de plus en plus de candidats à l'achat dans la plupart des grandes villes, mais les propriétaires ont de plus en plus de mal à vendre leurs biens, selon une étude menée par la plateforme Bien'ici et relayée par Capital .

La plateforme a comparé le nombre moyen de recherches de logement sur son site entre le 4e trimestre 2023 et 4e trimestre 2022. Elle s'est limitée aux 20 plus grandes villes françaises.

Marseille, Nice et Lyon en perte de vitesse

Bilan : ce sont dans les grandes agglomérations les plus convoitées que les recherches ont le moins progressé. A Marseille (-13 % de requêtes), Nice (- 7 %), ou encore Lyon (- 6 %), elles ont même diminué. Paris (0,4 %) et Montpellier (1 %) s'en tirent à peine mieux.

A l'inverse, des villes plus modestes se montrent plus attractives. La hausse de recherches la plus importante sur un an est à mettre au crédit d'Angers (36 %). Un peu plus loin, c'est Rennes (24 %) qui tire son épingle du jeu, devant Clermont-Ferrand (19 %), Saint-Etienne (17 %) et Toulon (12 %).

L'attrait des villes moyennes

Comment expliquer que les acquéreurs ont tendance à privilégier les villes moyennes ? Car des dernières « deviennent plus intéressantes pour les acheteurs, car le niveau de prix y est souvent plus bas » , analyse Régis Sébille, responsable des datas de Bien'ici.

Attention cependant, ce n'est pas parce que les acheteurs potentiels sont bien présents sur le marché que les propriétaires peuvent vendre leur bien plus facilement. Au niveau national, au quatrième trimestre 2023, il fallait publier son annonce 18 jours de plus en moyenne pour trouver un acquéreur, par rapport à la même période en 2022. Les contraintes financières qui pèsent sur les acheteurs, avec un accès au crédit très compliqué, expliquent en grande partie ce phénomène qui peut paraître paradoxal.