Immobilier : voici les villes françaises les plus rentables pour un investissement locatif

Marseille serait la ville la plus rentable pour un investissement locatif. (ChiemSeherin / Pixabay)

La réussite d'un investissement immobilier dépend bien souvent de l'emplacement du bien acheté. Capital et le spécialiste Masteos ont ainsi publié un classement des grandes villes françaises les plus rentables. Marseille, Montpellier et Lille s'en tirent bien quand Saint-Etienne, Paris et Grenoble déçoivent.

L'investissement locatif n'a pas perdu tout son intérêt malgré un marché de l'immobilier en pleine crise. Entre la constitution d'un patrimoine, la défiscalisation ou la constitution de rentes pour la retraite, les raisons de sauter le pas ne manquent pas. Mais quand il s'agit d'investir dans un logement, mieux vaut bien choisir le lieu. C'est ce qui ressort du classement établi par Capital et le spécialiste en investissement locatif Masteos qui ont analysé la rentabilité dans les 20 plus grandes villes françaises.

Plusieurs critères ont été pris en compte. D'une part, le rendement locatif brut qui met en relation le loyer annuel pouvant être perçu et le prix d'achat moyen. D'autre part, il y a la tension locative qui détermine la facilité à remplacer un locataire. Le revenu moyen des habitants dans les 20 villes étudiées a également été pris en compte. Masteos a aussi intégré dans son analyse le nombre moyen de jours nécessaires aux propriétaires pour vendre leur logement, de même que « l’indice de tension transactionnelle » publié par Meilleurs Agents.

Marseille, Montpellier et Lille en tête

Autant d'éléments qui permettent d'avoir une radiographie assez précise du marché de l'investissement locatif dans les villes étudiées. C'est à Marseille, Montpellier et Lille que la relation entre le rendement et le risque est la plus avantageuse. Il est facile de trouver des locataires, les prix des biens ne sont pas excessifs (entre 3 533 et 3 891 euros) et le rendement brut oscille entre 4,72 % et 5,2 %. Des villes comme Nantes, Rennes et Nice se distinguent également, mais avec des rendements bruts inférieurs aux alentours de 4,3 %.

En queue de classement, on trouve Saint-Etienne, Paris et Grenoble. Si le rendement brut dans la préfecture de la Loire est élevé (8,97 %), la tension locative est faible. Selon les quartiers, le risque de se retrouver avec un logement vacant peut être important. Quant à la capitale, elle présente le plus faible rendement brut (3,48 %) devant Lyon (3,86 %) et Strasbourg (4,20 %), plombée par le prix au mètre carré (10 233 euros). Grenoble, comme Saint-Etienne, fait partie de ces villes où la tension locative est trop faible.