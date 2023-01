Immobilier : voici les villes dans lesquelles l’assurance habitation coûte le plus cher

En fonction des villes, le montant de l'assurance habitation peut coûter jusqu'à six fois plus pour un appartement et jusqu'à huit fois plus pour une maison. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Si les tarifs des assurances habitation doivent globalement augmenter en 2023, d'importants écarts devraient persister en fonction des régions. Une étude a ainsi enregistré des différences allant du simple à octuple pour le prix des cotisations. Paris et le Sud-Est, pour des raisons différentes, sont en tête.

Assurer son logement va coûter 8% plus cher en moyenne en France, selon une étude de l'assureur multiservices Leocare publiée fin décembre 2022 et rapportée par Capital . Malgré cette hausse, les écarts devraient toutefois rester importants entre les régions. D'après les chiffres, en fonction des villes, le montant de l'assurance habitation peut coûter jusqu'à six fois plus pour un appartement et jusqu'à huit fois plus pour une maison.

Le Sud-Est en tête

Au total, Leocare a étudié les tarifs moyens pratiqués dans neuf villes (Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse) à partir de 540 devis d'assurances effectués entre novembre et décembre 2022 pour des formules « éco » et « premium ». Ces prix concernent à chaque fois un appartement de 60 m² ou une maison de 100 m², avec un capital mobilier déclaré entre 6 000 et 75 000 euros.m

Selon ces paramètres, il apparaît que, hors Paris, ce sont essentiellement les villes du Sud-Est (Nice et Marseille) où l'assurance habitation coûte le plus cher. Nice détient le record français de l'assurance appartement la plus chère (21,32 euros par mois en moyenne) et Marseille est juste derrière Paris dans le classement des assurances maison les plus chères (46,86 euros). Dans la capitale, les prix moyens pratiqués sont de 20,36 euros par mois pour les appartements et de 48,39 euros par mois pour les maisons.

Des risques accrus

Différents facteurs viennent respectivement expliquer ces prix élevés dans ces régions. Dans le Sud-Est, le principal facteur est l'augmentation récente du risque d'inondations et d'incendies. Cette évolution du risque climatique est d'ailleurs l'une des quatre raisons principales de l'augmentation des cotisations, avec l'explosion du coût des matières premières consécutive à la guerre en Ukraine, la hausse des taxes et la recrudescence du nombre de cambriolages.

A Paris, c'est d'ailleurs plutôt la valeur des biens immobiliers et le risque d'accru de cambriolages qui font augmenter le prix moyen des cotisations. Selon l'étude, la grande ville où les tarifs seraient en moyenne les moins élevés est Rennes, avec 13,45 euros par mois pour assurer son appartement et 29,50 euros par mois pour assurer sa maison.