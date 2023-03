Immobilier : vendre vite et cher grâce au home staging

Le coût du home staging ne doit pas dépasser 0,5 à 1% du prix de vente. (© Ante Postea/valorisation immobilière)

Popularisé en France dans les années 2000, le home staging (Avéo, Home staging experts, Homestaging déco France, etc.) est de plus en plus utilisé pour valoriser un bien immobilier dans le cadre d’une vente. Avec une certaine efficacité.

Concept né dans les années 1970 aux États-Unis et arrivé en France dans les années 2000 par le biais de plusieurs émissions de télévision populaires, le home staging correspond à la mise en valeur d’un bien immobilier pour obtenir une vente plus rapide et au meilleur prix.

«C'est du marketing immobilier», résume Agnès Augereau, Dirigeante d’Antepostea (membre du réseau HomeStaging Déco France), société basée en Vendée.

«En France, le home staging n’est encore pas automatique dans le cadre d’une vente alors que dans certains pays, notamment dans le Nord de l’Europe, aucun bien ne change de main sans avoir fait l’objet au préalable d’un home staging». Un concept en plein essor. Ce que vous devez savoir pour en tirer le maximum tout en évitant les arnaques, nombreuses forcément.

Le home staging ne rime pas avec travaux !

Le home staging permet d’attirer plus facilement les acquéreurs en décorant et en aménageant le bien en fonction du «public cible , et non pas selon les goûts du propriétaire. Étape incontournable, l’audit consiste à faire le tour du logement, pièce par pièce. Il en découle des recommandations afin de favoriser le désencombrement et optimiser le rangement, l’aménagement, la luminosité ou encore la circulation dans l’espace.

«Ces préconisations peuvent également concerner la réalisation de petits travaux de rafraîchissement mais