Immobilier : vendre et bien dans un marché en baisse

Actuellement, tous les acheteurs négocient. Prévoyez une marge de 5% pour ne pas être déçu. (© Gilles tronel)

Le secret d’une transaction rapide et réussie réside dans une estimation juste du bien. La visite virtuelle réalisée par un professionnel représente un vrai plus. Nos conseils.

Depuis début 2022, en dix-huit mois à peine, le marché est passé de l’euphorie immobilière où tout se vendait rapidement et à un prix élevé à un marché attentiste où les taux de crédit continuent d’augmenter, où les prix se réajustent et où les délais de vente ont été multipliés par deux, voire plus.

Dans ce contexte qui rebat totalement les cartes, céder un bien n’est plus aussi facile.

Nos conseils pour conclure promptement au meilleur prix.

Il faut se faire à l’idée qu’aujourd’hui la balle est passée dans le camp des acheteurs. Et ce, malgré la hausse des taux de crédit, passés en dix-huit mois de 1,05% sur vingt ans début 2022 à près de 3,8% en août 2023.

«Les taux n’ont pas fini d’augmenter, affirme Corinne Jolly, PDG du site immobilier d'annonces Particulier à particulier (PAP). S’ils passent de 4 à 5%, les acheteurs perdront 8 % de capacité d’emprunt».

«Ce que l’on voit aujourd’hui dans les prétentions des vendeurs correspond à une vision du passé, constate de son côté Laurent Colombel, conseiller du Cabinet Bedin Immobilier, à Toulouse.

Les acquéreurs ont perdu 25 à 30% de capacité d’emprunt. Cela représente 25.000 euros de moins pour l’achat d’un studio.». Le pouvoir d’achat immobilier diminue au fil des mois: une réalité dont les vendeurs