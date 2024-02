Immobilier : un gestionnaire de patrimoine liquidé, des centaines de victimes ont perdu leur argent

Un gestionnaire de patrimoine immobilier a été mis en liquidation à Toulouse, faisant des centaines de victimes. (illustration) (Geralt / Pixabay)

La SARL Cabinet l’Immeuble, qui gère plus de 1 000 logements, a été mise en liquidation par le tribunal de commerce de Toulouse (Haute-Garonne) le 18 janvier 2024, sur fond de soupçons de mauvaise gestion et de système pyramidal. Plus de 650 créanciers réclament 90 millions d'euros. Certains propriétaires se sont même endettés et ont perdu plusieurs centaines de milliers d’euros, rapporte La Dépêche du Midi .

25 millions d'euros détournés

« Les gérants du Cabinet l'Immeuble devraient déjà être en prison. À cause du système pyramidal qu'ils ont mis en place, des centaines de personnes ont perdu leurs économies » , a mis en avant l’une des copropriétaires, qui a emprunté 40 000 euros. Pour rappel, les gérants de cette société sont notamment suspectés d’avoir financé des projets immobiliers en utilisant des conventions de trésorerie, une activité normalement réservée aux banques.

Une pyramide de Ponzi aurait également été découverte, les derniers investisseurs servant à payer les premiers, pour un total de 25 millions d’euros détournés, d’après les estimations de la police. Deux types de victimes auraient été identifiés : celles qui ont signé les conventions de trésorerie, et celles qui ont confié la gestion de leur patrimoine au syndic de la SARL.

40 copropriétaires floués

Quarante copropriétaires d’un bâtiment auraient par exemple été floués après avoir fait appel au Cabinet l'Immeuble pour gérer l’entretien des locaux et les loyers. En 2019, ils avaient rassemblé la somme de 400 000 euros, parfois en contractant un emprunt, pour rénover leur bâtiment. Confié à la société « Cabinet l’Immeuble Syndic », l’argent aurait dû rester sur ce compte, mais aurait été encaissé et conservé sur les comptes d’une autre société au nom similaire, « Cabinet l’Immeuble », possiblement pour alimenter une pyramide de Ponzi. Les artisans n’ont ainsi pas pu être payés.

Au-delà de ce simple préjudice, les victimes pourraient aussi subir une extension de la procédure de liquidation lancée contre la SARL. « Si la vente des terrains et des biens ne suffit pas, la justice peut même aller chercher le patrimoine personnel des associés de ces sociétés » , a indiqué un avocat spécialisé. Une potentielle double peine pour les investisseurs, qui ont peu d’espoir, aujourd’hui, d’être remboursés.