Immobilier : quand vaut-il mieux visiter un logement ? / iStock.com - Antonio_Diaz

Visiter un bien : en quelle saison ?

Le printemps ou l’été offrent de belles luminosités, c’est un fait. Mais visiter un logement durant les saisons plus fraîches présente l’avantage de pouvoir juger, in situ – et indépendamment du diagnostic de performance énergétique (DPE) affiché – de son confort thermique. Ainsi, certains signes peuvent, lors de la visite, témoigner de défauts d’isolation ou de déperdition de chaleur. Citons par exemple des traces d’humidité sur les murs ou de buée sur les fenêtres, d’éventuelles différences de température d’une pièce à l’autre, ou encore du bruit venant de l’extérieur ; une isolation phonique médiocre ayant, bien sûr, son pendant thermique. Les mauvaises odeurs ou moisissure sont également des alertes à prendre en compte, même si elles peuvent être tout simplement inhérentes à un défaut d’aération. Bien vérifier alors que les pièces d’eau sont correctement équipées de VMC et / ou de grilles d’aération.

Visiter un bien : à quel moment de la journée ?

Beaucoup d’acheteurs se focalisent sur l’exposition du logement, un « Sud -Est » étant gage d’ensoleillement optimum... Certes ! Cependant, une visite lorsque le soleil est au zénith permettra de vérifier que cette belle exposition n’est pas gâchée par l’ombre d’éventuels bâtiments voisins. Par ailleurs, si la lumière et l’ensoleillement sont précieux, n’oublions pas que l’absence de nuisances sonores l’est tout autant. D’ailleurs, selon une étude menée par le Centre d’information sur le bruit, 57% des Français se disent aujourd’hui plus sensibles à la qualité de leur environnement sonore qu’auparavant. Et sur les 68% de propriétaires qui affirment être gênés par des aspects qu’ils n’avaient pas remarqué lors des visites, un tiers d’entre eux citent prioritairement les bruit provoqués par les voisins ou la rue. Afin d’éviter ces désillusions, programmez donc des visites et contre-visites à tous les moments de la journée !

Visiter un bien : en semaine ou le week-end ?

Là encore, les deux semblent s’imposer ! En effet, si une visite durant le week-end permet de réellement mesurer la quiétude du quartier, elle peut aussi masquer une nuisance sonore provoquée par la proximité d’une école. Ce critère est certes, parfois recherché pour son aspect pratique et parce que le rire des enfants est un bruit de fond supposé être plutôt agréable. Pour autant, il peut virer au cauchemar pour des personnes au foyer, et autres télétravailleurs. Une visite en semaine - et hors période de vacances scolaires ! – vous permettra d’évaluer votre degré de tolérance au chahut d’une cour d’école.