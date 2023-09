Immobilier. Pourquoi la ville de Tours attirent les investisseurs

A Tours, les appartements peuvent constituer de bonnes affaires. (AlexanderStein / Pixabay)

Après plusieurs années de hausse, l'immobilier tourangeau est en stagnation cette année. Les prix varient d'un quartier à l'autre. Dans certains secteurs de la ville, le prix au mètre carré est inférieur à 2 000 euros. Une aubaine pour les investisseurs.

Comme le rapporte Capital , les prix de l'immobilier à Tours sont en pleine stagnation en 2023, après plusieurs années d'ascension ininterrompue. Comme certains biens ont été amplement surévalués - parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros -, les acquéreurs peuvent à nouveau discuter les prix.

Sophie Delestre, négociatrice en agence immobilière, a confié à nos confrères : « Les rabais obtenus par les acheteurs sont aujourd’hui compris entre 3 et 5%» . Si les maisons très prisées du centre-ville partent encore sans la moindre discussion et au prix de vente affiché (parfois plus de 5000 euros le mètre carré), les appartements peuvent constituer de bonnes affaires.

De belles opportunités en sortant du centre-ville

Un appartement situé dans une zone relativement centrale, comme aux Tanneurs ou aux Halles, peut encore partir pour plus de 4 000 euros le mètre carré. Il faut se déplacer vers l'est, dans le quartier Velpeau notamment, pour trouver des biens à 2 000 euros le mètre carré. Au sud, les prix chutent même en dessous de la barre des 2 000 euros.

Si les quartiers centraux, qui offrent toutes les commodités, plaisent aux familles, la ville de Tours reste majoritairement jeune et estudiantine. Une typologie qui attire les investisseurs. Un studio situé dans le centre ou à proximité des universités et écoles peut offrir un rendement annuel proche des 5 %.