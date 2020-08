Immobilier : pourquoi acheter dans le neuf ?

Acheter un logement neuf a quelques avantages. (© Ludge.g/cc flickr)

Réductions d'impôts, confort, économies d'énergies : en immobilier, acheter un appartement ou une maison neuve pour l'habiter ou pour investir comporte différents avantages. Tour d'horizon.

Si investir dans un appartement du XIXe siècle ou une maison ancienne présente beaucoup d'avantages (charme, situation, prix..) acquérir un logement neuf n'est pas dénué d'intérêt et présente également des points positifs.

Agencements fonctionnels, économies d'énergie

Question construction, et c'est là l'un des points importants pour votre vie future, votre appartement ou votre maison sera sans doute beaucoup plus fonctionnel, il y aura moins de perte de place car l'agencement des pièces et des aménagements sont généralement réalisés afin d'optimiser les espaces à vivre ou encore sur mesure si vous faites appel à un architecte. De quoi compenser une surface habitable éventuellement plus réduite que pour un projet dans l'ancien.

Pour les appartements, l'achat se fait généralement sur plan ou en Vefa (vente en état futur d'achèvement). Pour ce type de biens, il est souvent plus facile d'avoir un extérieur, petit balcon ou grande terrasse très recherchés après la période de confinement, et de disposer de places de parking au pied de l'immeuble, ce qui est quasiment impossible avec les immeubles anciens construits en centre de ville.

De plus en plus de programmes neufs incluent des espaces et des services collectifs. Un confort qui intéresse une nouvelle génération d'acquéreurs : jardin et potager partagés, terrasse collective sur le toit, crêche dans