Immobilier : plus de la moitié des acheteurs comptent reprendre leurs recherches dès la fin du confinement

La crise du Covid-19 paralyse le marché immobilier. Mais, dès la fin du confinement, la moitié des candidats à la propriété prévoient en effet de reprendre les recherches, selon une étude de SeLoger. Seuls 2 % des Français vont complètement renoncer à leur projet immobilier.

Les Français sont impatients de reprendre leurs recherches de logements. Si la crise sanitaire du Covid-19 a paralysé le marché immobilier, près d'un particulier sur deux veut relancer son projet immobilier dès la fin du confinement, selon une étude réalisée par SeLoger et l'Observatoire du Moral Immobilier (OMI).

Seuls 2 % des Français annulent leur projet

Sept Français sur 10 estiment même que leur projet immobilier se réalisera dans les six prochains mois, selon cette étude. Seuls 2 % des 2 500 candidats à l'acquisition interrogés ont prévu de jeter l'éponge et 13 % vont reporter l'achat ou la vente de leur bien.

Ainsi, la crise n'aura fait que retarder le projet immobilier des Français. C'est vrai « pour 8 Français sur 10, qu'il s'agisse d'acquisition ou de vente », souligne Séverine Amate, la porte-parole du groupe SeLoger. Ce phénomène pourrait provoquer une saturation du marché dans les prochains mois, surtout dans les grandes métropoles françaises où le marché immobilier est tendu.

Ils sont 55% à penser que les prix vont baisser dans les mois à venir

Dans le détail, 39 % des personnes interrogées connaissent un retard dans leurs démarches quand 37 % reportent leur projet. Pour 14 % des sondés, le confinement n'a eu aucun impact et il a même accéléré les choses dans 5 % des cas. Enfin, 3 % ont modifié leur projet et 2 % l'ont purement et simplement annulé. Élément important, seulement 26 % des Français estiment que leur pouvoir d'achat va reculer après la crise.

Mais une majorité de Français pensent aussi que les prix vont diminuer. « 55 % des sondés estiment que les prix des maisons et des appartements vont baisser dans les 6 mois à venir », précise Séverine Amate.