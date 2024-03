Immobilier : peut-on investir après 50 ans ? - iStock.com / fiskes

À quel âge emprunter ?

En France, il n’existe théoriquement pas de limite d’âge pour emprunter. Les établissements bancaires étudient les dossiers de demande de crédits des seniors de la même manière que les autres : en s’assurant de ne pas dépasser un ratio d’endettement de 35 %. L’approche de la retraite et la perte de revenus associée aiguille cependant la décision des banques, dans la mesure où ils impactent la capacité de remboursement des emprunteurs – c’est pour cela que la capacité d’emprunt des 50+ ans est souvent calculée en fonction, non pas des revenus actuels, mais d’une modélisation des revenus au moment de la retraite. À noter : le montant de l’assurance emprunteur est plus important à mesure que l’on vieillit. Ce dernier peut impacter lourdement le taux d’endettement et handicaper la demande de prêt.

Plusieurs profils

À l’instar des aspirants acheteurs plus jeunes, les seniors qui investissent dans l’immobilier ne sont pas tous logés à la même enseigne. Leur capacité d’emprunt est déterminée en fonction d’un certain nombre de facteurs incluant leurs revenus, leurs actifs, l’apport ou encore le type de bien dans lequel ils souhaitent investir. Les seniors déjà propriétaires et qui ont investi tôt dans l’immobilier sont particulièrement attractifs pour les banques puisque leur premier crédit est arrivé ou arrive à échéance. En cas de plus-value, ces derniers disposent donc d’un pouvoir d’achat plus important que les seniors primo-accédants. Les investisseurs tardifs de plus de 50 ans doivent quant à eux disposer de solides apports ou garanties financières pour pouvoir décrocher un prêt.

Investir dans une résidence principale

L’achat d’une résidence principale après 50 ans, que ce soit dans le neuf ou l’ancien, est conditionné par plusieurs considérations. Même s’ils sont encore actifs et bien portants au moment de l’achat, les seniors ont tendance à privilégier les logements de plain-pied, les appartements dans des immeubles avec services ou encore des résidences adaptées proches des commerces et des transports – des logements qui s’adapteront au vieillissement de leurs occupants.

L’investissement locatif et les SCPI

L’investissement locatif est un moyen de s’assurer une rente supplémentaire au moment de la retraite. Les SCPI et leur gestion facilitée permettent de percevoir une rente locative régulière avec un investissement modéré. Acheter un logement en Ehpad peut également s’avérer judicieux en matière de placement et présente de nombreux d’avantages fiscaux. Dans ce cas, les acheteurs signent un bail commercial avec le gestionnaire titulaire de l'autorisation d'exploitation de lits de ces structures et perçoivent un loyer lié à l’occupation de la ou des chambres. À noter : l’investissement immobilier tardif peut permettre aux seniors de préparer leur succession. Grâce à l’effet levier du crédit immobilier, le bien, remboursé par l’assurance en cas de décès, est transmis aux ayants-droits.