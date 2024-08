Immobilier : peut-on déduire les primes d'assurance emprunteur des revenus fonciers ? Oui, sous certaines conditions

Les primes d'assurance de prêt peuvent être déduites des revenus fonciers sous certaines conditions. (Illustration) (Pixabay / rawpixel)

Si les intérêts liés à un emprunt immobilier représentent la principale dépense dans le coût total d'un prêt, l'assurance emprunteur n'est pas à négliger non plus. Ces primes d'assurance sont-elles déductibles des revenus fonciers ? Le site SeLoger.com répond par l'affirmative, à condition toutefois qu'elles entrent dans le cadre d'un investissement locatif. Pour rappel, l'assurance emprunteur a pour but de sécuriser votre crédit immobilier en cas d'aléas.

D'autres conditions doivent s'appliquer pour pouvoir profiter de l'abattement. Tout d'abord, l'avantage ne concerne que les biens destinés à la location et ne peut s'appliquer à une résidence principale. Le propriétaire doit également avoir opté pour le régime fiscal réel, le régime micro-foncier permettant déjà un abattement de 30% sur les revenus locatifs annuels. Il doit par ailleurs supporter lui-même les cotisations et être en mesure de justifier cette déduction.

Des coûts variés

De plus, seules les dix premières années de souscription sont concernées par la déduction des frais d’assurance. Si la déduction dépasse les revenus locatifs, le déficit foncier peut être reporté sur la déclaration de l'année suivante, et ce pendant dix ans avec un plafond de 10 700 euros. Le propriétaire-bailleur peut tout à fait changer d'assurance emprunteur quand il le souhaite, les coûts et conditions pouvant varier d'un assureur à l'autre.

Outre les primes d’assurance, il est possible d'appliquer un éventail de déductions à ses revenus fonciers, comme les frais de dossier, les frais d'inscriptions hypothécaires, les intérêts d’emprunt ou encore les frais de caution et autres commissions bancaires. Nos confrères recommandent de comparer les offres des assureurs en se basant sur la Fiche Standardisée d'Information (FSI) fournie par la banque lors de la simulation de prêt.