Immobilier: Paris se prépare à passer sous les 10.000 €/m²

D’ici juillet 2023, les prix de l’immobilier à Paris sont attendus en baisse de 5%, selon les notaires. Tous les voyants sont au rouge en Île-de-France.

« Nous n’avons pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer. » Les notaires du Grand Paris ont donné le ton au début de leur conférence trimestrielle. La mauvaise nouvelle? Les ventes se contractent de plus en plus en Île-de-France: -22% au premier trimestre 2023 par rapport aux trois premiers mois de l’année dernière, selon les notaires . « On a coutume de dire que l’année se fait au printemps. Ce principe devra être reconsidéré », analyse Me Élodie Frémont, notaire à Paris.

Cette dégringolade vaut pour les appartements mais également pour les maisons, très prisées par les ménages durant la crise sanitaire et désormais entraînées elles aussi dans la chute des volumes. Les crédits sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les acheteurs contraints de reporter ou d’abandonner leur projet immobilier ou de réduire la voilure (surface, s’excentrer...). « Les banques ne prêtent plus , martèle Me Thibault Gallot-Lavallée, notaire à Neuilly-sur-Seine (92). Un client a sollicité sa banque pour un prêt de 200.000 euros. Elle lui a répondu: «Amenez 200.000 euros sur votre compte et je vous les prête .»

Des vendeurs campent sur leur prix

La bonne nouvelle? Les prix de l’immobilier en région parisienne baissent. Mais pas assez pour éviter le blocage du marché. Le recul se chiffre à -5% (à 6490 euros le m²) pour les appartements d’Ile-de-France et -3,2% pour les maisons, si l’on en croit les prévisions des notaires pour juillet 2023. Une première pour les maisons depuis 2015. Paris qui a longtemps été la locomotive du marché immobilier, n’échappe pas à la règle . À tel point que la barre symbolique des 10.000 euros le m² se rapproche. En juillet prochain, le m² devrait se négocier à 10.090 euros le m², selon les notaires. Un chiffre en baisse de plus de 5%. Si cette tendance baissière se poursuit, les prix parisiens devraient rapidement passer sous les 10.000 euros/m².

« Une baisse des prix n’est pas une mauvaise nouvelle à condition qu’elle s’accompagne d’une hausse des ventes », souligne Me Frémont. Et pour l’instant, c’est loin d’être le cas. Les vendeurs refusent de baisser leur prix car n’ont pas encore intégré le nouveau contexte de chute du pouvoir d’achat des acheteurs. Aux dires des notaires, une baisse de 20% des prix serait nécessaire pour permettre aux emprunteurs qui sont en capacité d’emprunter, d’obtenir un crédit.

Et ainsi relancer un marché qui est parti pour se gripper durablement. « Les primo accédants ont besoin d’apports de plus en plus importants pour décrocher un prêt. Sans les primo accédants, le marché se grippe. Or, pour qu’il fonctionne, le marché a besoin d’entrants . Et pour cela, les vendeurs doivent revoir leur prix à la baisse. Sur le long terme, la plupart ne vendent pas à perte », souligne Me Gallot-Lavallée. Reste à savoir comment réagiront les vendeurs, qui pour l’heure ne sont pas forcés de céder leur bien, si la baisse des prix s’installe dans le temps.