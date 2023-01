Immobilier : Paris est la ville la plus prisée du monde par les grandes fortunes

Alors que les prix de l'immobilier à Paris s'érodent globalement depuis deux ans, ceux des biens les plus chers continuent de grimper. Et la capitale est devenue très prisée. Elle s'est hissée au premier rang des villes les plus recherchées pour leur immobilier, selon le classement immobilier Barnes City Index 2023 relayé par Le Parisien . Un palmarès établit selon les cotes des villes chez les plus riches, une population dont le patrimoine dépasse les 30 millions de dollars (27,5 millions d'euros) d'actifs nets.

Les raisons du succès de Paris : « son patrimoine, sa culture et sa vigueur économique », a précisé l'agence. Avec en point d'orgue : l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2024. Pour la première fois, la capitale devance Austin, Tokyo, Miami et Genève, alors en tête du classement 2022.

L'Est parisien s'ouvre au marché du luxe

À Paris, les quartiers les plus prisés des étrangers, comme le Marais ou les alentours de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel, ont été les plus demandés. Et, surprise, le succès de la série diffusée sur Netflix « Emily in Paris » a rendu certaines zones de la ville encore plus attractives. « Paris et plus particulièrement la rive gauche sont devenus un graal pour la clientèle internationale, a assuré Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europe. Il y a quinze ans, c'est le Paris d'Amélie Poulain qui était plébiscité, aujourd'hui c'est celui d'Emily in

