Immobilier : où acheter en 2021 ?

Le Revenu a identifié sept villes anticrise. (© Fotolia)

La crise sanitaire n'a pas entraîné un effondrement des prix immobiliers. Au contraire, ils progressent dans la plupart des grandes villes françaises. Découvrez la cote Le Revenu - MeilleursAgents des prix et loyers dans 265 villes ainsi que notre focus sur sept villes anticrise.

L'immobilier demeure une excellente valeur refuge. Un an après l'arrêt total des transactions, le marché des logements retrouve un rythme de croisière encourageant. Selon la cote Le Revenu-MeilleursAgents, les prix progressent, sur un an, dans 240 villes sur 265, avec des hausses de 3% et plus dans 42% des communes (détails en fin d'article).

Qui aurait imaginé de telles performances il y a un an après le premier confinement?

Dans ce contexte, nous avons identifié sept villes anticrise (voir ci-dessous) où les prix devraient continuer à progresser à moyen-long terme. Parce qu'elles profitent de la mondialisation et disposent d'un tissu d'activités économiques solides et diversifiées.

Elles sont à privilégier pour un investissement locatif. Quel que soit le produit recherché : neuf, ancien, résidence service, etc. Au fil de nos précédents Guides immobiliers, nous avons vu ces agglomérations changer, souvent dans la bonne direction. Nous nous faisons l'écho des dernières tendances pour vous aider à optimiser votre rendement locatif. Dans cette nouvelle édition de notre Guide de référence, nous avons enquêté sur les quartiers historiques à forte valeur ajoutée patrimoniale et sur ceux qui se bonifient.

Profiter des taux bas

Plus que jamais, l'immobilier doit occuper une place importante dans la