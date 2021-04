Immobilier : Neuilly-sur-Seine épargnée par la crise

Le Covid-19 n'épargne aucun secteur économique. Le marché immobilier, lui aussi, est très affecté. Si les mesures sanitaires compliquent toutes les étapes d'un achat, les perspectives financières sur le long terme freinent l'acte d'achat. Les prix de l'immobilier sont en chute, mais pas partout. Dans les Hauts-de-Seine, un « village » d'irréductibles Gaulois fait de la résistance : Neuilly-sur-Seine reste « la ville la plus chère de l'Île-de-France, la plus chic et la plus convoitée », rapporte Le Parisien.

La commune de plus de 60 000 habitants a connu une augmentation des prix, que ce soit pour les appartements ou les maisons, de 2,3 % en un an. Sur cinq ans, la hausse atteint même 31 %. À Neuilly-sur-Seine, il est quasi impossible de s'offrir un appartement de 75 mètres carrés si on ne gagne pas au moins 11 200 euros net par mois, selon une étude de Vousfinancer relayée par Le Parisien.

Les belles maisons se vendent bien à Neuilly

Contrairement à d'autres villes et régions, où les grosses ventes ont été gelées, reportées ou mises en stand-by, Neuilly continue de voir ses villas et appartements de luxe se vendre, souvent achetés par des Neuilléens qui aspirent à plus grand ou à investir encore. L'agence Barnes ne s'en plaint pas. Sa directrice Catherine Van Aal a d'ailleurs confié au Parisien : « Nous avons vendu trois maisons à plus de 5 millions d'euros depuis

