Immobilier neuf : les nouveaux chantiers et les permis de construire s’effondrent, surtout dans ces régions

Entre mars 2023 et février 2024, il y a eu 95 700 nouveaux chantiers en moins par rapport à un an auparavant. (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Le marché de l'immobilier neuf est en crise. Le nombre de nouveaux chantiers et celui des permis de construire attribués sur les douze derniers mois poursuivent leur baisse selon les derniers chiffres publiés par les services du ministère de la Transition écologique, rapporte Capital .

Les Hauts-de-France et l'Occitanie résistent bien

Entre mars 2023 et février 2024, ce sont 364 800 logements qui ont été autorisés à sortir de terre. C'est 101 900 de moins qu'un an auparavant sur la même période, soit une baisse de près de 22 %. Le nombre de chantiers lancés a diminué dans la même proportion. Il y en a eu 95 700 en moins. Si toutes les régions sont touchées, elles ne le sont pas de la même manière.

Dans le détail, c'est la région Centre-Val de Loire qui est la plus touchée par la baisse de logements neufs autorisés. Le nombre de permis de construire a chuté de 32 % sur un an entre mars 2023 et février 2024. La situation est aussi alarmante en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une baisse de 29 %. Dans le Grand Est, le nombre de permis a diminué de 26,7 % et en Nouvelle-Aquitaine de 25 %. A l'inverse, les régions Hauts-de-France (-10,2 %) et Occitanie (-15,8 %) résistent bien.

Les chantiers en berne en Centre-Val de Loire

La situation n'est pas tout à fait le même pour les chantiers de nouveaux logements, mis à part pour la région Centre-Val de Loire où la baisse est de 31,1 % entre mars 2023 et février 2024. En Normandie, les chantiers ont baissé de 29,4 % alors que le nombre de logements autorisés baisse de 20,6 %, soit en dessous la moyenne nationale. La chute est de 28,4 % dans les Pays-de-la-Loire, de 27,4 % dans le Grand Est. Trois régions résistent mieux : Nouvelle-Aquitaine (21,3 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (22 %) et l'Occitanie (22,3 %).

La Bretagne se porte plutôt bien. Le nombre de logements autorisés a peu chuté (-12,5 %) et le nombre de chantiers a baissé de 25,7 %. La région Auvergne-Rhône-Alpes affiche une baisse du taux de permis de construire un peu au-dessus de la moyenne nationale et voit les chantiers reculer de 25,4 %.