Immobilier neuf : les belles ristournes que peuvent obtenir les primo-accédants

Les promoteurs multiplient actuellement les offres promotionnelles, notamment en direction des primo-accédants. (illustration) (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay )

Dans un secteur en crise, les promoteurs immobiliers font les yeux doux aux primo-accédants. Frais de notaire et frais de garantie pris en charge, prêts à taux zéro cumulables, pas d'apport obligatoire : le groupe Altarea, notamment à travers sa filiale de promotion immobilière Cogedim, n'hésite pas à multiplier les offres pour vendre ses logements. A la clé pour les acheteurs : des économies qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une crise profonde pour le secteur de l'immobilier neuf

Le marché du neuf est en crise depuis de longs mois. Les ventes ont encore chuté de 8,3 % au deuxième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. « On a connu une augmentation des taux de 300 % en l'espace de 18 mois, une inflation et une augmentation des coûts de construction, indique Matthieu Boniak, directeur commercial Cogedim Ile-de-France, dans un reportage de France Info . Tout ça est venu alourdir la facture pour l'acheteur qui, en plus, a perdu du pouvoir d’achat. »

Ces remises et promotions sont souvent des opérations ponctuelles pour écouler des appartements. En septembre dernier, une centaine de logements neufs avaient même été mis en vente par plusieurs promoteurs sur le site de ventes privées VeePee avec des ristournes allant jusqu'à 89 000 euros. Preuve encore une fois que les professionnels cherchent de nouveaux moyens pour vendre leurs biens.