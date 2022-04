Immobilier locatif : pourquoi la location sociale devient de plus en plus rentable

De plus en plus de dispositifs incitent les investisseurs à se lancer dans la location sociale. (Geralt / Pixabay)

Les dispositifs d'incitation à la location sociale permettent aux bailleurs de bénéficier d'importants avantages fiscaux. Réduction d'impôts de 15 à 65% du montant du loyer encaissé, taux de TVA préférentiel à 10% sur du neuf ou encore franchise totale d'impôts correspondant de 10 à 15 ans de loyers différés : les intérêts ne manquent pas pour les investisseurs.

Afin de convaincre davantage d'investisseurs de se lancer dans la location sociale, les dispositifs d'incitation ne cessent d'être améliorés en faveur des bailleurs ces dernières années. De ce fait, il devient souvent avantageux de se lancer dans ce type d'investissement en comparaison avec un achat dans l'ancien classique ou dans le neuf avec le dispositif Pinel, rapportent nos confrères de Capital .

« Donner du sens à leur premier investissement locatif »

« De plus en plus de trentenaires, qui cherchent à donner du sens à leur premier investissement locatif, se laissent séduire. Mais ils veillent aussi à sécuriser les conditions financières » , a expliqué Carol Poméon, directrice du développement à la fédération Habitat et Humanisme, une association qui vise à favoriser la location sociale.

Le bonus Loc'Avantages, ex-bonus Cosse, s'adresse à la fois aux investissements dans le neuf mais aussi l'ancien. Il faut simplement que le bien soit loué vide. En revanche, l'achat en « prêt social locatif » (PLS) qui donne accès à un taux de TVA préférentiel de 10% ne s'applique qu'au neuf. Tout comme l' « usufruit locatif social (ULS) » qui permet à l'investisseur de percevoir à la fin de l'opération l’équivalent de dix à quinze ans de loyers différés, en franchise totale d’impôts.

Des rendements souvent intéressants pour les investisseurs

Cependant, il faudra accepter une décote du loyer de 45% dans le cas des locataires très sociaux avec Loc'Avantages, de 30% pour l’option sociale et de 15% pour l’option intermédiaire. Cela sera même de 100% dans le cas de l'ULS car il ne s'agit que d'acheter la nue-propriété du logement, pour en confier l’usufruit à un organisme HLM, durant 10 à 20 ans. Dans ce cas bien précis, il ne sera donc pas possible de choisir le locataire, c’est l’organisme HLM, usufruitier, qui gérera le bien.

Malgré cela, les rendements sont souvent intéressants pour les investisseurs grâce aux différents bonus fiscaux mais aussi à un meilleur taux d'occupation du logement.