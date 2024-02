Immobilier locatif : location saisonnière ou location longue durée ?

Crédit photo : Fotolia

Vous souhaitez proposer votre bien immobilier à la location et vous vous interrogez peut-être sur la meilleure option entre location saisonnière et location longue durée. Découvrez les avantages et les inconvénients de ces deux solutions.

La location de courte durée

La location courte durée consiste à louer votre bien immobilier à des personnes de passage (touristes ou vacanciers) de manière saisonnière. Si vous louez votre résidence principale, vous ne devez pas dépasser 120 jours de location par an.

Les avantages et les inconvénients de la location courte durée

La location courte durée présente généralement un rendement plus élevé. Le tarif de la location étant fixé à la nuit ou à la semaine, il est plus facile d'obtenir un meilleur loyer sur courte que sur longue durée. De plus, cela vous offre plus facilement la possibilité de disposer ponctuellement de votre bien et d'en profiter par exemple pour un week-end ou quelques semaines pour les vacances.

En revanche, la location courte durée est plus contraignante en termes de logistique car il faut organiser la remise des clefs, le ménage et le changement du linge après chaque locataire. Si vous n'avez pas la possibilité d'assumer ces tâches vous-même, vous devrez déléguer et cela représente un coût supplémentaire. Vous devrez également prévoir d'autre couts car vous devez meubler et équiper le logement de façon à respecter la règlementation. L'entretien du bien et de ses équipements représente également un coût non négligeable, en raison du nombre importants de locataires qui se succèdent. Vous devez également vous acquitter de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.

Enfin, le risque de vacance est plus élevé avec la location courte durée. Elle dépend notamment de l'attractivité touristique du bien.

D'ailleurs, il est indispensable de vous renseigner auprès de la mairie sur les contraintes règlementaires liées à la location courte durée dans votre commune. En effet, la montée en puissance de ce type de location peut parfois déstabiliser le marché de la location longue durée, au créer une pénurie de logement pour les locaux. Aussi, certaines communes encadrent la location courte durée.

La fiscalité

Les revenus issus de la location saisonnière courte durée sont soumis à l'impôt sur le revenu :

Si vos recettes annuelles sont inférieures à 72.600 euros HT, vous pouvez choisir entre le régime réel ou le régime dit « micro-BIC et bénéficier d'un abattement de 50 % sur vos revenus locatifs

Si vos recettes annuelles sont supérieures à 72.600 euros HT, vous devez opter pour le régime réel et vous pourrez alors déduire l'ensemble de vos charges.

La location longue durée

La location longue durée consiste à louer votre bien à des locataires qui en feront leur résidence principale.

Les avantages et les inconvénients de la location longue durée

La location longue durée nécessite la signature d'un bail d'habitation pour trois ans si vous louez le logement vide, pour un an s'il est loué meublé. Sauf impayés, les revenus locatifs sont ainsi pérennisés sur toute la durée du bail. Cela vous permet aussi de limiter les coûts par rapport à une location de courte durée (frais de recherche d'un locataire, logistique, etc). Par ailleurs, vous n'aurez plus à vous acquitter de la taxe d'habitation car celle-ci sera à la charge du locataire et vous pourrez également partager certaines charges avec lui.

En revanche, alors que la location courte durée permet de récupérer facilement son logement, la location longue durée est plus contraignante car il est nécessaire de respecter un délai de préavis et certaines formalités.

Si le risque de loyers impayés vous inquiète, sachez que vous souscrire une garantie loyers impayés … mais cela a un coût … Vous pouvez également solliciter les conseils de SOS loyers impayés au 0805 160 075.

Enfin, si le logement que vous mettez en location est situé dans une zone tendue, renseignez-vous auprès de votre mairie car les loyers sont peut-être encadrés.

La fiscalité

Si vous louez votre bien non meublé :

Si vos revenus locatifs annuels sont inférieurs à 15.000 euros, vous pouvez choisir entre le régime réel et le régime micro-foncier qui vous permet de bénéficier d'un abattement de 30 % sur vos revenus locatifs

Si vos revenus locatifs annuels sont supérieurs à 15.000 euros, vous êtes soumis au régime réel. Vos charges sont alors déductibles de vos revenus fonciers.

Si vous louez votre bien meublé :