Immobilier : Les zones rurales tirent les prix vers le haut

Les prix ont augmenté dans les zones périurbaines et celles accueillant au moins 20 % de résidences secondaires (illustration). (Pixabay / AlexanderStein)

Les zones rurales attirent davantage les candidats à l'achat immobilier. Les prix ont augmenté de 6,4 % dans ces secteurs en un an, selon les chiffres de Meilleurs Agents. Les zones périurbaines et accueillant au moins 20 % de résidences secondaires sont les plus attractives.

La crise sanitaire a fait naître un besoin d'espace et de verdure chez les Français qui recherchent des biens immobiliers en dehors des villes. Conséquence sur le marché : ce n'est plus dans les grandes villes que les prix augmentent mais dans les zones rurales. C'est la conclusion d'une étude établie à partir d'un certain nombre de promesses de vente par Meilleurs Agents et relayée par Capital. Quand les prix augmentent de 4,5 % sur un an dans les 50 plus grandes villes de France (hors Paris) et de 4,9 % sur la France entière, l'augmentation atteint 6,4 % dans les zones rurales.

Depuis le 1er mars 2020, le nombre de transactions réalisées dans l'année, lui, a bondi de 13 % dans les zones rurales. De plus, les ventes sont plus faciles pour ceux qui cèdent leur bien. Ainsi, 33 % des transactions sont réalisées au prix fixé. C'est 12 points de mieux qu'au 1er trimestre 2020, avant la pandémie.

Les zones périurbaines attirent

Toutefois, toutes les zones rurales ne bénéficient pas d'un surcroît d'activité immobilière. Ce sont les communes périurbaines qui sont les plus attractives. La hausse des prix a atteint 9,7 % en moyenne. C'est un tout petit peu mieux que dans les communes avec au moins 20 % de résidences secondaires. Dans celle-ci, la hausse est de 9,4 %, contre 3,1 % un an plus tôt. Cet attrait provient du développement du télétravail qui conduit les citadins à quitter les centres-villes.

Mais, dans toutes les autres communes rurales, l'augmentation est timide, seulement 1,4 %. C'est moins bien qu'un an plus tôt (4,2 %). En affinant davantage, Meilleurs Agents a noté que les prix des maisons ont davantage progressé en Bretagne. Dans les Landes, le Gers, le Vaucluse ou encore la Meurthe-et-Moselle, l'augmentation est de 7 %. En revanche, la baisse domine dans la Nièvre (- 0,2%) et le Territoire de Belfort (- 0,8%).