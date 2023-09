Immobilier: les vrais prix dans 400 villes françaises

Dans les métropoles, l’appétence des acheteurs a diminué au début de l’année, le rythme de transactions était moins frénétique et les prix ne progressaient plus. Depuis le printemps, la conjoncture a changé: le nombre de ventes chute et les tarifs baissent.

Depuis le printemps, le marché immobilier de toutes les grandes métropoles marque le pas. Le retournement de conjoncture, qui survient après une période d’euphorie totale, est assez notable. «L’afflux de demandes postconfinement a fait grimper des prix déjà élevés, maintenant que les conditions de financement sont moins favorables, les acheteurs sont très regardants et mûrissent leurs projets» , constate Clément Chaillet, directeur de Guy Hoquet Nansouty à Bordeaux.

Dès janvier, une baisse notable du volume de transactions a été constatée et elle n’a fait qu’augmenter entre mars et septembre. Cette tendance se retrouve dans tous les grands centres urbains, mais est plus marquée dans certaines villes. Ainsi, à Bordeaux et à Lyon , deux métropoles où les prix avaient atteint des sommets, le choc est plus violent qu’à Marseille et à Nice, où des ventes se réalisent un peu plus rapidement.

Malgré ces légères différences, depuis le printemps dernier, les prix sont orientés à la baisse dans toutes les grandes agglomérations. «Le marché immobilier n’est clairement plus aussi porteur que l’an dernier, nous avons davantage de biens à vendre et des acheteurs bien plus regardants sur leur budget» , remarque Claudine Mercier, directrice de LFI Sévigné-Thabor à Rennes.

Pourtant, si certains propriétaires ont ajusté leurs prix ou acceptent des négociations, parfois importantes, d’autres continuent de mettre en vente trop cher. Un marché à deux vitesses est donc en train de se mettre en place. D’un côté les logements de qualité - en bon état, bien placés et avec du style - dont les prix décotent faiblement, de 2 à 5 % en moyenne selon les villes. D’un autre, le gros du marché: les biens avec travaux, plus excentrés ou sans charme particulier. Pour réussir à les vendre, leurs propriétaires doivent accepter des décotes de 8 à 10 % par rapport au pic de marché d’il y a un an, voire baisser davantage s’ils sont à rénover intégralement. Comme beaucoup d’entre eux rechignent, les acquéreurs attendent, minorant encore plus la demande. La baisse des prix pourrait donc s’accélérer début 2024, même dans les secteurs cotés.

Bordeaux: coup de froid sur le volume de transactions

Les prix bordelais avaient commencé à diminuer légèrement fin 2022, la tendance s’est amplifiée au premier semestre, avec encore moins d’acheteurs et toujours plus d’offres. Bonne nouvelle depuis mai, «la majorité des vendeurs est raisonnable et a compris qu’il était impossible de trouver un acquéreur aux tarifs de la fin du confinement» , affirme Carmen Milcent, directrice de l’agence Sotheby’s Realty. Selon les notaires, fin juin, le prix médian d’un appartement était de 4650 €/m² et celui d’une maison de 541.800 €.

Dans la ville, les délais de vente continuent de s’allonger et il faut au moins deux mois pour céder un logement sans défaut rive gauche et plus de trois sur la rive droite. «L’été a permis une prise de conscience, avec des baisses de prix de mise en vente spontanées de la part de propriétaires qui deviennent un peu inquiets» , relate Clément Chaillet, directeur de Guy Hoquet Nansouty.

En hypercentre, entre le Jardin public et la place des Quinconces, à Saint-Pierre et aux Chartrons, les prix restent élevés et les beaux appartements avec un extérieur se négocient toujours entre 6000 et 7000€/m². Sans extérieur ou avec des travaux, ils trouvent preneur à moins de 4000 €/m². Dans les quartiers proches, à Saint-Paul, Saint-Genès ou Saint-Sernin, il devient compliqué de dépasser les 4500 €/m², même pour un bel appartement. Un peu partout à l’intérieur des boulevards, les petites surfaces, essentiellement recherchées par les parents d’étudiants, décotent. «Depuis la mise en place de l’encadrement des loyers le 15 juillet 2022, nous avons beaucoup moins d’investisseurs» , confie Clément Chaillet. Entre la place de la Victoire et celle des Capucins, les tarifs ont dévissé et oscillent entre 3700 et 4900 €/m² en moyenne. Les studios et 2-pièces se négocient environ 5 % de plus en hypercentre et 10 % de moins près de Saint-Jean, au nord des Chartrons ou sur la rive droite. Avec des travaux, les appartements ne trouvent preneur qu’en dessous de 3500 €/m² dans les quartiers cotés.

Le marché reste aussi atone pour les maisons, car leur prix a - pour le moment - un peu moins diminué. Pourtant, la hausse des taux de crédit a rogné le budget des acquéreurs. «Beaucoup d’entre eux cherchent une échoppe, maison typique bordelaise, entre 400.000 et 550.000 € et ne dépassent plus leurs limites de financement» , confie Christelle Ziegler, directrice de Bedin Immobilier Saint-Genès. Si elles se négocient encore dans ces fourchettes dans les quartiers prisés, comme Saint-Seurin, Fondaudège ou Saint-Genès, elles valent entre 370.000 et 520.000 € à Nansouty, et de 290.000 et 430.000 € sur la rive droite ou autour de Belcier. Le marché est plus compliqué pour les jolies maisons bourgeoises, pour lesquelles les acquéreurs finançables sont encore moins nombreux et très exigeants. Elles s’achètent désormais dans des budgets de 650.000 à 850.000 €.

D’ici l’été prochain, la baisse des prix devrait atteindre 5 à 10 % en moyenne dans la ville. «C’est bien la fin du cycle haussier que Bordeaux a connu depuis plus de dix ans» , affirme Pierre-Jean Meyssan, notaire du Groupe Monassier.

Lille: le marché se grippe

Selon les notaires, fin juin, le prix médian d’un appartement à Lille était de 3900 €/m², et celui d’une maison de 238.500 €. Des tarifs qui restent élevés, mais ne reflètent pas la réalité du marché de la ville. Car en avril, «la conjoncture a changé avec un retournement très rapide, les acheteurs sont devenus attentistes» , note Philippe Stephan, notaire du Groupe Monassier à Lille. Dans le même temps, le nombre de vendeurs a augmenté. «Nous sommes enfin sortis de la pénurie qui a contribué à faire grimper les tarifs toujours plus haut» , constate Philippe Descampiaux, directeur des agences Citya Descampiaux. Depuis qu’ils ont davantage de choix et moins de concurrence, les acquéreurs négocient. La baisse moyenne est de 2 à 5 % sur un an et de 8 à 12 % pour les logements avec des défauts.

Les maisons souffrent plus de la désaffection des acheteurs, car leurs prix ont moins baissé que le pouvoir d’achat des acquéreurs. «Au-delà de 500.000 €, le marché est compliqué, car il y a moins de demandes et peu de visites» , remarque Catherine Florent, directrice d’Immocarré Saint-Maurice. En première couronne, il faut plutôt compter entre 270.000 et 400.000 € pour une maison classique des années 1930 de 90 à 110 m² dans un secteur huppé, et plutôt de 190.000 à 240.000 € à Loos, Lomme ou Lambersart. Dans Lille, à Saint-Michel, Cormontaigne ou Montebello, les maisons bourgeoises de 130 à 150 m² sans jardin, qui frôlaient les 600.000 €, se vendent désormais autour de 550.000 € en parfait état. Les mêmes valent environ 500.000 € à Saint-Maurice et La Madeleine et 5 % de moins dans le cœur de Lambersart et de Saint-André-lez-Lille.

Pour les appartements, beaucoup de petites surfaces ont été achetées par des parents d’étudiants. Aujourd’hui, un studio de 25 m² à Vauban se trouve entre 75.000 et 80.000 €. Dans le Vieux-Lille, «seul le luxe flirte encore avec les 6000 €/m², un logement haut de gamme se vend entre 5000 et 5500 €/m² et s’il a un léger défaut, il se négocie en dessous» , affirme Bruno Gras, directeur de Barnes Lille. Même dans ce secteur recherché, il n’y a plus de surenchère et les délais s’allongent. Dans les autres quartiers, il faut compter entre 3200 et 4000 €/m² à République, Mairie ou Vauban ; de 2500 à 3300 €/m² à Gambetta, Bois-Blancs ou le nord de Wazemmes et moins de 2000 €/m² dans les quartiers populaires de Fives ou Lille Sud. «Nous constatons que les prix s’écrêtent, il n’est plus possible de vendre au-delà du tarif moyen du secteur, à moins que le bien ne soit exceptionnel» , confie Benoît Dupont, directeur de Century 21.

D’ici à l’été, les prix vont continuer de s’éroder légèrement de mois en mois pour les logements en bon état. En revanche, ceux des grosses maisons à rénover et des copropriétés énergi vores risque de s’effondrer de 10 à 15 %, car elles sont de plus en plus nombreuses à la vente.

Lyon: un atterrissage en douceur

Le manque d’engouement des acheteurs pour le marché immobilier lyonnais s’est amplifié au printemps et les prix ont continué de baisser. Aujourd’hui, «il y a encore de l’activité pour les logements à moins de 300.000 € ; au-delà et jusqu’à 600.000 € l’activité a ralenti depuis mars, et au-dessus et jusqu’à 800.000 €, des transactions se réalisent encore» , confie Olivier Garel-Galais, notaire du Groupe Monassier. Selon les notaires, le prix médian d’un appartement dans la ville était de 5060 €/m² fin juin et celui d’une maison de 701.500 €.

Dans les arrondissements centraux, il faut tabler sur un budget de 80.000 à 150.000 € pour un studio, entre 150.000 et 250.000 € pour un 2-pièces et entre 250.000 et 350.000 € pour un 3-pièces. Dans les copropriétés énergivores de l’est ou du sud de Lyon, ou au nord du 9e arrondissement, les tarifs sont de 10 à 20 % inférieurs à cette moyenne. Depuis mai, les biens familiaux dans les beaux quartiers ont nettement plus de mal à trouver preneur. Logique, «leur prix de mise en vente a trop faiblement baissé, car leurs propriétaires n’acceptent pas le retournement de marché» , souligne Anne Monard Bretin, directrice de Guy Hoquet Immobilière du Plateau. Dans le «Triangle d’or», entre Foch, Masséna et le boulevard des Belges, les grandes surfaces de 120 à 180 m² valent aujourd’hui entre 5300 et 6300 €/m² et frôlent 6500 €/m² en parfait état et avec un extérieur.

À la Cité internationale, les copropriétés des années 1990 avec une jolie vue se négocient 6000 €/m² en moyenne. Aux Brotteaux, «les logements avec des gros travaux se trouvent aujourd’hui entre 4800 et 5500 €/m², selon le standing de l’immeuble», confie Romain Billard, responsable de Sotheby’s Realty. Plus au sud, les prix baissent, aux abords de la Part-Dieu et à Saxe-Gambetta, ils oscillent entre 4700 et 5300 €/m², et vont de 4300 à 5000 €/m² autour de Jean-Macé. La moyenne baisse de 10 % au sud des voies ferrées et elle ne dépasse pas 3500 €/m² à la Guillotière.

Sur la Presqu’île, les prix se stabilisent entre 5400 et 6000 €/m² autour de la place Bellecour. À Ainay, les grands appartements familiaux valent entre 4800 et 5500 €/m². Enfin, un appartement sur le Plateau de la Croix-Rousse se négocie en moyenne de 4700 à 5900 €/m² et environ 5 à 20 % de moins s’il est situé sur les pentes. De l’autre côté de la Saône, dans le vieux Lyon, les petites surfaces se vendent autour de 5000 €/m² et sur les contreforts de Fourvière, les grands logements peinent à dépasser les 4000 €/m².

Le marché des maisons est encore plus atone, car les vendeurs espèrent trouver preneur aux prix du postconfinement. Un rêve impossible à atteindre, car aujourd’hui dans les monts d’Or, les maisons bourgeoises de 200 m² ne dépassent le million d’euros que si elles ont une vue, un grand jardin et sont en parfait état. Pour les autres, les prix d’estimation oscillent entre 750.000 et 950.000 €, mais pour le moment, peu de propriétaires acceptent de mettre en vente dans ces fourchettes.

D’ici la fin de l’année, les prix devraient continuer de diminuer partout dans la ville, de l’ordre de 5 % et de 10 %, voire plus pour les appartements énergivores, encore proposés trop chers au goût des acquéreurs.

Rennes: acheteurs très raisonnables et propriétaires trop gourmands

Le dynamisme du marché immobilier rennais a stoppé net début 2023. «Beaucoup d’acquéreurs ont ajourné leurs projets à cause de la hausse des taux de crédit, mais ceux qui restaient actifs sont très décidés», note Anne Vestu, directrice de LFI Cleunay. Cette baisse de la demande, environ 20 % au premier trimestre, a continué au printemps et perdure en septembre. Selon les notaires, fin juin, le prix médian d’un appartement était de 3840 €/m² et celui d’une maison de 495.800 €.

Dans les secteurs recherchés, beaucoup de propriétaires continuent de proposer leur bien trop cher et les délais de vente s’allongent. Aujourd’hui, une jolie maison rénovée de 120 à 140 m² à Jeanne-d’Arc se vend entre 600.000 et 800.000 €. La même se négocie entre 880.000 € et 1,2 million d’euros à Sévigné et au Thabor, à condition d’être sans défaut. «Il devient compliqué aux acheteurs de dépasser le seuil du million d’euros pour un bien sans cachet ou atout particulier», précise Claudine Mercier, directrice de LFI Sévigné-Thabor. Pour les bâtisses de 180 à 200 m², le marché est apathique, car les vendeurs exigent autour de 2 millions d’euros, alors que le budget des acquéreurs ne dépasse plus 1,5 million.

L’ambiance est différente dans les quartiers moins chics, «les propriétaires ont compris qu’il fallait baisser leurs prétentions et nous retrouvons les prix préconfinement» , constate Gwendal Mallet, directeur de LFI Nord. Dans ces secteurs, contrairement à l’an dernier, les appartements se vendent plus vite que les maisons. À Beaulieu, les petites surfaces des années 1980 se négocient entre 4000 et 4500 €/m² et de 3600 à 3800 €/m² pour les appartements plus grands. Autour du parc des Gayeulles, il faut compter de 3000 à 3500 €/m² pour un logement équivalent et moins de 3000 €/m² pour les copropriétés des années 1960 et 1970. Les mêmes se vendent entre 2600 et 2800 €/m² à Patton et la Bellangerais. Dans le nord de la ville, une maison des années 1960 à 1970 à rafraîchir vaut entre 400.000 et 450.000 € et de 500.000 à 550.000 € si elle est plus récente et en parfait état.

Dans le cœur de Rennes, la tendance est aussi à la modération. Désormais, en hypercentre et ses abords proches, un studio a du mal à se vendre au-delà de 5000 €/m² et les appartements plus grands valent de 3400 à 4000 €/m².

«Les tarifs s’ajustent et sont bien plus doux qu’il y a encore un an» , note Christophe Poylo, directeur d’Orpi Rennes. Au sud-ouest, à Cleunay, et Lorient-Saint-Brieuc les tarifs oscillent entre 2800 et 3200 €/m² pour des constructions des années 1950 à 1990. Autour de la Cité judiciaire, ils grimpent entre 3000 et 3300 €/m² avec balcon et parking. Les maisons sont plus nombreuses au sud, vers Saint-Jacques, où un pavillon de 150 m² vaut de 480.000 à 600.000 € selon son état. Enfin, au-delà des boulevards, les appartements se négocient autour de 2800 €/m² à La Poterie et de 1800 à 2300 €/m² au Blosne. «L’ajustement de prix a commencé dès juillet avec des baisses de 3 à 5 % et il risque de s’amplifier» , confie Damien Gueguen, responsable de la communication des notaires d’Ille-et-Vilaine.