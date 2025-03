Immobilier : les villes françaises où les délais de vente continuent leur folle ascension

Les délais de vente ont continué d'augmenter sur un an dans le secteur de l'immobilier. (illustration) (Geralt / Pixabay)

La baisse des taux immobiliers amorcée il y a près d’un an ne suffit pas encore à relancer pleinement le marché. C’est ce que montrent les données publiées par Se Loger ce lundi 3 mars et relayés pas Capital . Les délais de vente des biens en France sont encore en augmentation avec en moyenne 83 jours d’attente, soit 11 jours de plus qu’il y a un an. Seules quelques villes échappent à la règle.

Plusieurs villes à trois mois d'attente

Parmi les 50 plus grandes villes de France, le délai de vente moyen atteint 81 jours, soit six jours de plus qu’en février 2024. Nantes (Loire-Atlantique) est l'une des métropoles où la situation s'est le plus dégradée, avec un délai qui est passé de 82 jours à 98 jours en un an. A Montpellier (Hérault), il faut compter 94 jours d’attente (+10 jours) et à Rennes, 93 jours (+21 jours). A Lille (Nord) aussi, le délai a explosé (+ 21 jours) pour atteindre aujourd’hui 82 jours.

Il y a malgré tout quelques exceptions. En particulier du côté de Toulouse (Haute-Garonne), où le délai de vente moyen est tombé à 67 jours, soit 17 jours de moins qu’il y a un an. C'est aussi le cas à Lyon, ou le délai moyen est stable.

Vers un beau printemps de l'immobilier ?

Cette courbe inquiétante est-elle en train de s'inverser ? Possible puisque les chiffres sont meilleurs depuis le début de l'année. Entre janvier 2025 et le 1er mars, les délais ont diminué dans de nombreuses villes. C’est notamment le cas à Paris, avec deux jours de moins (76 jours en mars), ou à Nice (Alpes-Maritimes), qui a perdu une semaine sur les trois premiers mois de l’année (87 jours en mars).

La tendance pourrait se confirmer au cours du printemps de l’immobilier, la période de mars à mai concentrant la plupart des achats annuels de logements en France. D’autant qu’elle devrait être soutenue par la baisse des taux de crédit et des prix.