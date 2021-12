Immobilier : les prix s'effritent dans les grandes villes

Malgré un ralentissement dans les grandes villes, la hausse des prix se poursuit. (© DR)

La hausse des prix des logements anciens se poursuit en France. Mais des premiers signes de ralentissement voient le jour dans plusieurs grandes villes.

La crise sanitaire et les vagues successives de contamination épidémique au Covid-19 et ses variants ne semblent pas affecter la bonne santé du marché immobilier ancien.

Dynamique des transactions et des prix

L'expérience des confinements a replacé le logement au coeur des centres d'intérêt des Français, en quête de davantage d'espace et de verdure. L'essor du télétravail pour ceux qui peuvent le pratiquer dans leur activité professionnelle a soutenu cette réorientation des priorités dans les stratégies des ménages. En tout cas, le rattrapage a été spectaculaire après la brutale chute d'activité observée pendant les confinements de 2020 et les restrictions de circulation au premier semestre 2021.

Et contre toute attente, la dimension de protection et de valeur refuge de l'immobilier a été dominante et a soutenu les prix, malgré la détérioration des perspectives économiques pendant cette période.

Les notaires constatent ainsi, au niveau national, un rythme annuel de transactions proche de 1,2 million, un plus-haut sur les vingt dernières années. «L'envie de changer de cadre de vie et l'accumulation d'épargne disponible se sont combinées», rappelle Thierry Delesalle, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires d'Ile de France.

Maintien des taux bas de crédit

Le maintien de bas taux d'intérêt pour le crédit