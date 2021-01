Immobilier : les prix continueront d'augmenter à Lille, Strasbourg et Nantes en 2021

Les prix ont augmenté de 3,7 à 5,5 % dans ces trois villes, une tendance qui devrait se poursuivre en 2021 selon les experts. (illustration) (Pixabay / nattanan23)

Les prix du marché immobilier se stabilisent en ce début d'année 2021 dans les plus grandes villes de France. Mais selon l'analyse de MeilleursAgents, trois d'entre elles devraient s'en sortir mieux que les autres et poursuivre leur croissance. Il s'agit de Lille, Strasbourg et Nantes.

Bien que touché par la crise sanitaire du Covid-19, le marché immobilier français s'est maintenu en 2020. À tel point qu'à Paris et dans les grandes villes de l'Hexagone, il ne devrait pas y avoir de bouleversement à venir en 2021. Les prix devraient se stabiliser, comme c'est déjà le cas en ce début d'année, selon une étude de MeilleursAgents relayée par BFM Immo.

Des hausses de prix en 2020

Mais certaines villes devraient s'en tirer mieux que d'autres et continuer sur leur lancée de croissance. Selon MeilleursAgents, trois villes sortent du lot : Lille, Strasbourg et Nantes. À Lille, les prix ont progressé de 3,7 % sur un an pour atteindre 3 109 € le mètre carré au 1er janvier.

À Strasbourg, capitale européenne très dynamique, la hausse a atteint 4,2 % avec des biens se négociant aujourd'hui à 3 150 € le mètre carré. Quant à Nantes, le prix du mètre carré s'affiche désormais à 3 643 €, après une hausse des prix de 5,5 % en 2020. Dans ces trois villes, la demande pour l'achat immobilier reste forte.

Des villes attractives et pleines de promesses

On compte ainsi 12 acheteurs pour 10 vendeurs à Lille et Strasbourg et 11 pour 10 à Nantes. À Lille, il est possible, avec un budget similaire, d'acheter ou de louer le même bien. Strasbourg reste une ville très attractive, compte tenu de son bassin d'emploi, de la présence des institutions européennes et de sa proximité avec l'Allemagne.

Nantes bénéficie aussi d'un bon bassin d'emploi avec « un taux de chômage qui reste malgré la crise parmi les plus faibles des dix plus grandes villes de France et une activité diversifiée dans le secteur secondaire comme tertiaire », précise MeilleursAgents. La sixième ville de France se montre ainsi très attractive en ce début d'année.