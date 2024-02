Immobilier : les prix baissent en Ile-de-France, avec des négociations plus agressives

Les prix baissent plus lentement en janvier que fin 2023 à Paris. (illustration) (GAIMARD / Pixabay)

Le marché immobilier repart en Ile-de-France : la baisse des prix se poursuit mais reste très mesurée, entre 0,1 et 0,3 % pour les appartements, selon Meilleurs Agents. Les professionnels sont unanimes, les acheteurs reviennent. « En dix-huit mois, on n’a jamais eu autant d’offres, mais le revers de la médaille, c’est qu’il s’agit d’offres hyper négociées » , précise au Parisien Frédéric Teboul, directeur et cofondateur du réseau Fredélion.

Moins de 10 000 euros le mètre carré

Ces négociations sont à l'avantage de l'acheteur et ont pour effet de tirer les prix vers le bas. Ainsi, le XIe fait partie, comme les Xe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIIIe, XIXe et XXe, des arrondissements parisiens où le prix au mètre carré est descendu en dessous du seuil symbolique des 10 000 euros. Le prix moyen du mètre carré pour un appartement parisien atteint maintenant 9 581 €/m2. Sur trois mois, les prix ont baissé de 1,6 %.

Même constat dans tous les autres départements de l'Ile-de-France. La baisse est la plus forte dans les Hauts-de-Seine (-1,8 %). En Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, les prix ont chuté de 0,9 %, et de 0,8 % dans le Val-d'Oise. Les Yvelines résistent avec une baisse de 0,4 % du prix des appartements. En Seine-et-Marne, les prix stagnent. Et dans le département voisin de l'Oise, le prix au mètre carré est le plus bas (2 169 €). La baisse sur un an n'a été que de 1,1 % et les prix sont repartis à la hausse sur les trois derniers mois (+2,4 %).

Une baisse indispensable

Les taux de négociation en Ile-de-France peuvent atteindre « un peu plus de 5 % » pointe Imane Selmane, chargée d’étude chez Meilleurs Agents. « Quand les vendeurs nous écoutent et intègrent que les prix ne sont plus les mêmes qu’avant, les biens partent rapidement, en un mois » souligne Corinne Bérec, vice-présidente d’Orpi France. Un appartement à Joinville (Val-de-Marne) estimé à 380 000 € en 2022 a été vendu en janvier à 340 000 €.

Les biens partent toujours plus vite à Paris (en 72 jours) qu'ailleurs. Mais en Seine-et-Marne, la moyenne des signatures s'établit à 78 jours. C'est tout de même loin des chiffres de 2023 : un bien était vendu en 61 jours l'an dernier.