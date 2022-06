Immobilier : les prix baissent à Paris, stagnent à Lyon et s'envolent à Marseille

À Marseille, les prix des appartements anciens ont grimpé de 10,4% sur un an au premier trimestre 2022. (Pixabay / nattanan23)

Au premier trimestre 2022, une hausse des prix de l'immobilier est observée sur une grande partie du territoire français. Mais le rythme n'est pas le même dans toutes les villes de l'Hexagone. Si les prix sont en forte hausse à Marseille, ils sont en chute dans la capitale. À Lyon, les tarifs ne progressent que modestement.

Le marché de l'immobilier est toujours en hausse sur l'ensemble du territoire au premier trimestre 2022. Selon les chiffres des notaires et de l'Insee, relayés par BFM Immo mardi 31 mai, les prix ont progressé de 7,3% sur un an. Dans le détail, la hausse est de 9,2% en un an au premier trimestre 2022 pour les maisons et de 4,7% pour les appartements.

Mais la situation n'est pas la même partout. À Paris, par exemple, les prix sont en baisse. Entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ils ont chuté de 0,6%. Sur un an, les prix des appartements parisiens affichent une baisse de 1,2%. En province, c'est toujours la hausse qui domine. Au premier trimestre 2022, les prix des logements anciens grimpent de 1,8% par rapport au trimestre précédent, après une augmentation de 2,3% au quatrième trimestre 2021 et de 2,4% au troisième trimestre.

Les prix marquent le pas à Lyon

Toutes les villes de France ne sont pas dans cette dynamique. Alors que les prix en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon compris) augmentent de 8,4% au premier trimestre 2022, à Lyon, la progression du prix des appartements n'est que de 1,1% au premier trimestre sur un an, contre 2,5% au quatrième trimestre et 2,1% au troisième trimestre.

Mais ce ralentissement visible à Paris et Lyon ne l'est pas à Marseille où les prix des appartements anciens grimpent en flèche. Au premier trimestre 2022, ils gagnent 10,4% sur un an, plus d'un point de mieux qu'au quatrième trimestre 2021. La hausse des prix dans la préfecture des Bouches-du-Rhône est plus forte que sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisque les prix y ont progressé de 9,1%.