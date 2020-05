Immobilier: les premières baisses de prix apparaissent

Deux semaines après la réouverture des agences, les premières ventes ont été réalisées. Avec parfois des baisses, légères pour la plupart.

Depuis la semaine dernière, les agences immobilières ont rouvert progressivement leurs portes. Et les quelques transactions qui n'avaient pas pu se conclure pendant le confinement, faute de signature chez le notaire, ont été signées.

La mise à l'arrêt du marché n'a pas empêché des particuliers d'engager des discussions durant les deux mois de blocage. Avec parfois des offres inattendues à la clé. «Certains acheteurs, spécialement à Paris car le marché est en hausse permanente avant le Covid-19, ont essayé de profiter de la crise pour faire une affaire», affirme Alexander Kraft, PDG de Sotheby's International France.

Certains ont réclamé des rabais pouvant aller jusqu'à...20% (!) quel que soit le profil des biens mis en vente. Des propositions auxquels les vendeurs ont adressé, pour l'instant, une fin de non-recevoir, préférant attendre des offres plus en adéquation avec leur bien. «Les taux d'annulation varient entre 10% et 25% selon les biens et les régions, ce qui est moins que ce qu'on pourrait craindre après une crise mondiale d'une telle proportion», précise Alexander Kraft.

En revanche, si la baisse ne dépasse pas 5%, les vendeurs acceptent généralement l'offre afin de conclure les transactions déjà en cours. Surtout si les biens comportent quelques défauts (localisation, besoin de travaux...). «En province, la situation est moins prononcée car la hausse de prix avant-crise était moins forte et, par conséquent, des ajustements de prix potentiels s'imposent moins», souligne Alexander Kraft qui se dit «agréablement surpris» par le regain d'activité enregistré ces deux premières semaines.

Des demandes «agressives» rejetées pour l'instant

Chez Daniel Féau, 45 offres ont été formulées depuis le 11 mai pour des biens dont les prix de vente varient entre 365.000 et 4,8 millions d'euros. «Parmi elles, 23 ont déjà été acceptées - en attente de signature de promesse - pour un montant total de près de 48 millions d'euros (7 pour un montant inférieur à 1,5 million d'euros, 9, entre 1,5 et 2,5 millions et 7 pour un montant supérieur à 2,5 millions d'euros). Quatorze ont été vendues au prix et 9 avec des légères baisses de 2% à 5%. Pour les 24 autres, elles ont de bonnes chances d'aboutirà un accord dans les jours qui viennent», détaille Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Daniel Féau qui se réjouit que «la majorité des acquéreurs soit de retour».

Un enthousiasme partagé par la plupart des autres réseaux immobiliers. Mais eux ont enregistré peu ou pas de mouvement à la baisse des prix. Pour l'instant. «L'immobilier n'est pas un bien de consommation comme les autres, c'est souvent le projet d'une vie. Pour cette raison, nous n'avons enregistré que très peu de rétractations et de négociations», constate de son côté Yann Jéhanno, président de Laforêt qui «a retrouvé 90% de son niveau d'activité d'avant confinement. Nous devrons attendre le mois de septembre pour confirmer une tendance durable. Cela dépendra beaucoup de l'attitude des banques.»

«Qu'ils aient ou pas des défauts, aucun bien parmi la centaine que nous avons vendue depuis le 11 mai, n'a subi une diminution de prix car ils avaient été mis en vente au bon prix», souligne Laurent Vimont, président de Century 21 qui, pour accélérer les ventes, a inclus dans les mandats un avenant sanitaire. «Nous nous engageons à prendre toutes les mesures sanitaires indispensables pour rassurer acheteurs et vendeurs», précise-t-il.

Car ce spécialiste de longue date du secteur a constaté que la reprise est «plus timide» à Paris. «Nous avons fait peu de visites car les particuliers redoutent d'être contaminés et parce que les Parisiens ne sont pas encore rentrés de leur lieu de confinement», explique Laurent Vimont. Et c'est là l'autre enseignement de ces deux dernières semaines: le regain d'intérêt pour les maisons de campagne. À tel point que certains envisagent même de faire de leur résidence secondaire leur résidence principale et que des hausses de prix pourraient pointer le bout de leur nez.

Quoi qu'il en soit, ce regain d'activité a redonné le sourire aux notaires qui attendaient avec impatience, eux aussi, la réouverture des agences immobilières. «Ces deux premières semaines ont confirmé nos impressions: les gens revisitent des biens. Les demandes de renégociation peuvent aller jusqu'à -15% mais elles ne sont pas, pour autant, acceptées par tous les vendeurs. Le rapport de force va sans doute s'équilibrer dans les semaines qui viennent», explique Thomas Prud'Homoz, notaire et associé de KL Conseil.