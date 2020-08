Immobilier : les loyers en hausse dans toutes les grands villes françaises

Les loyers ont augmenté dans toutes les grandes villes sur un an avec des hausses allant de 0,3 à 5,9 %. A Rennes, les loyers restent modérés mais la ville a connu la plus forte hausse. A Bordeaux, les loyers moyens des T2 sont inférieurs à ceux des studios meublés selon les chiffres communiqués par Meilleurs Agents.

Les loyers sont en hausse dans toutes les grandes villes du territoire, selon les indices des loyers de Meilleurs Agents relayés par Le Parisien. Même si Rennes est celle où les loyers sont les chers, la préfecture d'Ille-et-Vilaine est aussi celle qui présente la plus forte progression des prix sur un an (+ 5,9 %).

Les plus fortes hausses à Nantes, Strasbourg et Toulouse

L'augmentation est de 4,4 % à Nantes où les loyers atteignent en moyenne 586 euros pour un deux pièces vide et 533 euros pour un studio meublé. La préfecture de Loire-Atlantique est suivie par Strasbourg (+ 3,2 %) où les loyers sont de 642 euros en moyenne pour un deux pièces et Toulouse (+ 2 %) avec des loyers s'affichant à 534 euros pour un studio et 573 euros pour un deux pièces.

Dans d'autres grandes villes, la hausse est beaucoup plus modérée, oscillant entre 0,3 et 0,5 %. C'est le cas à Lille, Montpellier, Marseille ou Bordeaux. Dans cette dernière ville, occuper un studio meublé revient plus cher que d'avoir les clés d'un deux pièces vide : 680 euros contre 666 euros pour une pièce supplémentaire.

Plus de biens sur le marché locatif

C'est bien sûr à Paris que les loyers restent les plus élevés. Ils progressent de 1 % sur un an dans la capitale. Il faut compter 822 euros pour obtenir un studio vide et 934 euros pour un meublé. Ceux qui font le choix d'un deux pièces doivent s'attendre à payer en moyenne 1 284 euros.

Avec la crise sanitaire, le choix des biens est plus conséquent. Des logements auparavant loués en Airbnb ont fait leur retour sur le marché locatif. « Un stock important d'appartements libérés pendant le confinement » a également fait son retour, précise Le Parisien. L'augmentation des loyers pourrait donc ralentir dans les mois à venir.