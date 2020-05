Immobilier: les Français ont-ils toujours le désir d'acheter un logement?

À partir de ce lundi, agences immobilières, banques et offices notariaux peuvent rouvrir. Et le marché va tenter de se remettre en route.

L'heure du déconfinement a sonné! Et avec elle la reprise de l'économie. À l'arrêt depuis plus d'un mois, le marché immobilier va tenter de repartir de l'avant. Les agences, qui s'interrogent sur leur avenir, les offices notariaux, les banques vont rouvrir progressivement et ainsi accueillir des potentiels acquéreurs. Faut-il s'attendre à un afflux de particuliers à partir de ce lundi 11 mai? Non, si l'on en croit les experts.

«Les dossiers qui pouvaient être signés pendant la période de confinement l'ont été. Pour les autres dossiers, il s'agissait principalement, de freins techniques, tels que l'impossibilité de déménager, qui devraient mettre plusieurs jours à être surmontés», confirme Thomas Prud'Homoz, notaire et associé chez KL Conseil. Une absence de stock qui lui fait craindre d'avoir à subir «dans les prochains mois un appel d'air». Même avis du côté de Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier, qui se réjouit qu'«aucune résiliation de mandat n'ait été enregistrée à ce jour».

Signe que le désir d'acheter semble intact. «Plus de 68% des acheteurs et 83% des vendeurs que nous avons interrogés (environ 3000 personnes au total) ont prévu d'aller jusqu'au bout de leur projet immobilier», affirme Christine Fumagalli, présidente d'Orpi, premier réseau de France (1300 agences). Mais se concrétisera-t-il dans les prochains jours, semaines ou mois?

Et, dans ce domaine, les vendeurs semblent un peu plus pressés que les acheteurs: un tiers (des 83%) souhaitent finaliser la transaction dès la fin du confinement contre un quart (des 68%) pour les acquéreurs. Ces derniers souhaitent prendre un peu plus leur temps pour observer comment leur situation financière va évoluer et comment le marché va redémarrer. Et ainsi espérer pouvoir négocier une baisse des prix. «Les acheteurs veulent notamment savoir s'ils pourront reprendre les visites rapidement, s'il y a toujours aussi peu de biens à vendre ou si le Covid-19 va faire baisser les prix», détaille Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt dont la consultation des annonces «approche désormais le trafic habituel après avoir reculé de 40%».

«Je pense que d'ici trois semaines, nous aurons une vraie tendance pour les prix de l'immobilier», précise Jean-Marc Torrollion. Dans les zones rurales, ils pourraient ainsi augmenter avec le regain d'intérêt pour les maisons et opérer un rééquilibrage avec les grandes métropoles. «Les recherches avec l'item «maison» ont grimpé de 4 points en un an sur notre site (de 48% à 52%), souligne Christine Fumagalli. Les acheteurs ont également élargi leurs recherches géographiques et ciblent moins les centres-villes».

Reprise des locations

Ce frémissement se ressent aussi du côté des courtiers. «Si les transactions sont à l'arrêt, nous constatons, en revanche, que les recherches pour connaître le meilleur taux d'emprunt, la capacité d'emprunt...restent actives», affirme Maël Bernier, de Meilleurtaux.com. L'actuelle remontée des taux de crédit sera-t-elle de nature à inciter les acquéreurs à accélérer leurs recherches? Tout dépendra de l'attitude des banques et des moyens financiers dont disposeront les acheteurs.

Près de six personnes sur dix (57%) ont prévu de conserver leur budget et 39% de le baisser, selon un sondage d'Empruntis (réalisé entre les 25 et 30 avril). «Le déconfinement et la reprise des visites et transactions immobilières pourront donner lieu à une recrudescence des négociations des prix de vente», déclare Florian Niccolaï, directeur général du courtier en crédit immobilier. De quoi ralentir la reprise du marché des transactions? En attendant, celle des locations est déjà en marche. «Nos agendas sont complets», glisse Jean-Marc Torrollion.